Il piano Meloni: rubare Orban a Salvini.La leader Fdi va a Bruxelles e cena con l’ungherese. Obiettivo: portarlo fra i conservatori.

In Europa Orban lo evitano tutti come la peste, e da noi facciamo a gara per prenderlo. RIDICOLA MA E del nonno della Mussolini e del fascismo al quale si è ‘abbeverata’ l’indemoniata da’Garbatella… la Meloni è peggio di una banderuola: è un’ipocrita. Come lo sono sempre stati tutti i politici di estrema destra.Certo è che contendersi le due pecore nere è un bel conorso tra i nostri due ” patrioti”.sic. A mio parere bisognerebbe rivedere se mantenerle ancora nel gregge europeo….ci fanno fare solo una brutta figura. Ma se lo prenda tutto! Che lungimiranti ‘sti destri, prima Salvini con le mutande di Trump in faccia ed ora la Meloni dietro l’appestato Orban e tutti e due dietro il clero. Andate avanti così, non possiamo che esserne felici.Il gran genio dell”indemoniata fascistella che mette sullo stesso piano il Concordato,regalo dei suoi ispiratori fascisti ‘ e un pronunciamento di paesi che criticano la legge liberticida che nella Ue dei diritti non dovrebbe esserci…

Orban ed il carattere ungherese nazionale lo definisco meschino e viscido oltre ad avere una bella percentuale di maschilismo al testosterone marcato. Auguri alla Meloni, che non apprezzo neanche un po’, a fare questa operazione chirurgica dopo la quale scoprirà che le sia rimasto il bisturi nella pancia.

Lo hanno appena cacciato dal salotto buono europeo.

Fino un anno fa, faceva (misteriosamente) parte del PPE dal quale è stato cacciato.

A dire il vero era mal sopportato come un ospite sgradito, ma tenuto comunque dentro per i voti che portava al PPE.

Alle europee 2019 lanciò l’idea della spallata alla vecchia Europa da rivoltare come un calzino.

La spallata fallì miseramente e il sole dell’avvenire sovranista Dio, Patria e Famiglia abortì all’orizzonte. Ma l’unica spalla slogata fu quella del nostro Buzzurrone,il solo che ci aveva creduto e mandato avanti allo sbaraglio.

Mentre il fascistello ungherese e il suo compare polacco si accomodarono subito al tavolo dei vincitori che avevano detto di voler mandare a casa.

Direi una mossa che evidenzia in modo plastico l’ottusità ideologica e l’analfabetismo politico della Meloni. Orbàn ormai è un parìa a livello europeo e per la prima volta rischia seriamente di perdere le elezioni nel suo paese, e la Meloni che fa? CONTINUA imperterrita a volerci stringere legami politici! Tra l’altro se un qualsiasi governo facesse in Italia quello che Orban fa in Ungheria, la Meloni strillerebbe come un’ossessa con gli occhi fuori dalle orbite urlando “dittatura!”. E QUESTA sarebbe quella a cui gli italiani sono pronti a regalare il 20% e oltre nei sondaggi? Miei cari compatrioti vi imploro: SVEGLIATEVI e scaricate questa monnezza politica, dopo Draghi il futuro dell’Italia NON può essere la Meloni!

