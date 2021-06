Matteo avremo pochi voti ma Belle Idee, meditate Italiani, grazie

“Un’entrata a piedi uniti di questo tipo riporta indietro le lancette dell’orologio a 5 anni fa, prima delle Unioni Civili. Dico che è un autogol da politico, perchè riapre uno scontro Stato-Chiesa di cui non si vedeva il bisogno, ma anche da cattolico, perchè non possiamo fare l’errore di ridurre il messaggio del Vangelo a mero fatto etico. Come credente sono dispiaciuto per lo scontro tra pezzi di Vaticano e pezzi di Cei, come politico difendo la laicità delle istituzioni”

“Il nostro è uno Stato laico, non confessionale. Il Parlamento è libero di legiferare. Il nostro ordinamento contiene tutte le garanzie per assicurare che le leggi rispettino sempre gli impegni internazionali, tra cui il Concordato con la Chiesa.”#MatteoRenzi .

Il Governo Draghi voluto da RENZI LEADER DI ITALIA VIVA, sta dimostrando che una politica basata sul realismo e la capacità di far accadere le cose è quello che serve all’Italia, e conta mille volte di più della retorica e degli slogan ideologici. È finita l’ora della ricreazione e lo devono capire anche i partiti. gente , questi due uomini stanno 4 spanne sopra la schifezza della politica italiana…degli ultimi anni tutta una schifezza.Purtroppo però ormai molti si sono accomodati, sentivo un certo Serra, oggi in TV, il quale sosteneva che l’ottenimento dei proventi da parte della UE è dovuto ad un piano fatto e preparato da “Peppino” e poi solo presentato da Draghi! Ma ci rendiamo conto a che livello siamo?

Non c’è che dire…il Migliore!!! L’unico ad avere una visione della politica ad ampio raggio, la competenza, la preparazione, l’entusiasmo, la voglia di mettersi in gioco sempre…e soprattutto il bene all’Italia!!! Insomma….la stoffa del leader!!! Lunico a conoscere la politica a largo raggio …percio’ hanno invidia…. …Grazie sempre a lui…Non smetterò mai di ringraziarti caro Matteo Renzi, hai salvato l’Italia, ora spingi Draghi a essere il punto di riferimento europeo.

Matteo avremo pochi voti ma Belle Idee, meditate Italiani, grazie

