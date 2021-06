IL PIANO DI CONTE del Recovery plan DEL GOVERNO CONTE “SEMBRAVA UNA PRESA IN GIRO” – IL GIUDIZIO DEI FUNZIONARI DELLA COMMISSIONE EUROPEA SUL RECOVERY PLAN CHE AVEVANO “PREPARATO” “GIUSEPPI” E GUALTIERI È DURISSIMO: SCARSA ACCURATEZZA E RIFORME COMPLETAMENTE OMESSE – DRAGHI E I SUOI HANNO DOVUTO RISCRIVERLO LAVORANDO DI LIMA, E DALLA COMMISSIONE SONO ARRIVATI PIENI VOTI…NON RIESCE A RICOSTRUIRE UN MOVIMENTO FIGURATEVI UNA NAZIONE.. STA AFFONDANDO COL FATTO QUOTIDIANO.FINALMENTE UNA BELLA NOTIZIA ,MALEDETTO IMBROGLIONE PAROLE PAROLE PASSARELLE RIPRESE FINO A QUANDO ANDAVA A CAGARE DAL PRODE CASALINO CON SOLDI NOSTRI pataccaro.

È uno che ha avuto per nostra fortuna per lui sfortuna di trovare uno come Renzi molto preparato che lo ha mandato a casa per immobilismo e incompetenza. Lo abbiamo conosciuto come Giuseppi1, poi come Giuseppi2, ma quello vero è Pochette cioè il federatore della sx. Povero il mio ex partito. Quello che dico adesso non c’entra con la sua nullità di politico! Che è chiaro non vale una H. Ma le vedovelle e le orfanelle che dicono che sia bello ……… Ma se ha un naso da Pinocchio quale è e una faccia di topolino bagnato i gusti son gusti………… Siete dei poveretti. Lui marcio come a dimostrato d’essere. Spinto da Travaglio e compagni Conte si è montato la testa , ma non sa neanche da dove cominciare , in politica si ci è trovato senza sapere neanche lui come, ma non ne capisce una mazza , eppure ancora qualcuno lo osanna . povera Italia .

DA FLOP A FLOP IL CONTE AFFONDA.NON RIESCE A RICOSTRUIRE UN MOVIMENTO FIGURATEVI UNA NAZIONE.. STA AFFONDANDO COL FATTO QUOTIDIANO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo