Processo a Orban per la legge anti-Lgbtqi, Draghi: “Rispetti l’Ue”

Lo detto che alcuni paesi sono entrati in Europa solo per i loro interessi e non per i valori che essi stessi hanno firmato.

Era meglio lasciarli fuori dall’Europa, in fatti cosa ha detto Orban che lui à combattuto il comunismo ed ora sta combattendo l’Europa se e cosi perché non esce chieda anche lui l’articolo 50 ed esce ma non gli conviene farlo perché allora perderà i soldi europei ed le fabbriche lasceranno il suo paese. Non vi preoccupate fan di capitan Nutella & Meloniani sono con Orban a lui e lei i diritti civili non gli interessano e meglio il mojito. La UE è lenta faragginosa , ma sui principi deve essere più decisa , mettiamo una semplice regola e cioè che la nazione che ha una procedura d’infrazione non ha diritto hai finanziamenti e li perde fino a quando non rientra . Molte Nazioni non rispettano le regole europee ,Italia compresa, ma siccome non è prevista l’espulsione almeno blocchiamogli i soldi e magari anche il diritto di voto.

Animata discussione a sorpresa al Consiglio europeo. Ma il leader di Budapest non indietreggia, per ora nessuna sanzione per liu.

“Guardate che questo trattato, sottoscritto anche dall’Ungheria, è lo stesso che nomina la Commissione guardiana del trattato stesso”. Mario Draghi parla dell’articolo 2 del trattato sul funzionamento dell’Ue quando, durante la discussione sulla legge ungherese anti-Lgbtqi al Consiglio Europeo, si rivolge direttamente a Viktor Orban per ricordargli i suoi obblighi in qualità di premier di un paese membro dell’Ue e per ricordare che l’Europa ha una storia antica di oppressione dei diritti umani, occorrerebbe avere memoria storica e non ripetersi. “Spetta alla Commissione stabilire se l’Ungheria viola o no il Trattato”, aggiunge il premier difendendo la scelta di Palazzo Berlaymont di protestare contro una legge che invece il capo di Fidesz continua a difendere. “Non è contro i gay, è per i diritti dei bambini e dei genitori”, dice Orban, senza indietreggiare di fronte al coro di più della metà dei 27 leader nazionali dell’Ue che stasera, all’Europa Building di Bruxelles, lo mettono alla sbarra. Ma per ora al leader di Budapest non vengono comminate pene da scontare, men che meno un eventuale stop all’uso dei fondi europei per violazioni dello stato di diritto.

“L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri”, recita l’articolo 2 del trattato europeo citato da Draghi.

Scoppiata alla vigilia di questo summit, la questione della legge ungherese diventa uno degli argomenti principali di dibattito, sebbene non venga inclusa nelle conclusioni finali. Dibattito che raggiunge toni alti e appassionati, spiegano fonti europee presenti alla discussione.

Il premier de L’Aja Mark Rutte è il primo a sollevare il tema. Rutte arriva all’Europa building dopo aver dichiarato sotto le bandiere arcobaleno issate sull’edificio della rappresentanza olandese a Bruxelles. “Se non rispetta i valori fondanti, l’Ungheria non può stare nell’Unione”, tuona. E ancora: “Sul lungo periodo dobbiamo mettere alle strette l’Ungheria: devono capire che o sono dentro l’Ue o sono fuori”. Il belga Alexander De Croo arriva al summit esibendo la spilletta arcobaleno sulla giacca: “Essere omosessuale non è una scelta, essere bigotti lo è”.

Ma l’intervento più emozionante è quello del lussemburghese Xavier Bettel, omosessuale dichiarato. “Ci conosciamo da otto anni, ma questo mi tocca”, dice a Orban. “Non sono diventato gay. Lo sono, non è una scelta. Vedi quanti giovani Lgbtqi si suicidano. Questo è molto brutto, deplorevole. Ora abbiamo manifesti anti-gay in Francia”, continua Bettel. Con la legge ungherese in questione, “rendi le persone una minoranza. Questo è davvero terribile in un paese europeo. Mia madre odia che io sia gay, ci convivo. E ora metti tutto questo in una legge. Ti rispetto, ma questa è una linea rossa. Riguarda i diritti fondamentali, il diritto di essere diversi”.

Draghi ringrazia pubblicamente Bettel. Questa legge “non mi sembra conforme ai nostri valori”, attacca pure Emmanuel Macron augurandosi che il premier ungherese “modifichi il testo” e sottolineando che si tratta di un testo che mischia omosessualità e criminalità, concetto su cui si dice d’accordo anche Angela Merkel che ieri ha definito la legge “sbagliata” e oggi al summit sottolinea che invece i ragazzi che hanno bisogno di sostegno sulla loro identità sessuale dovrebbero poter contare anche sull’istituzione pubblica.

In sintesi, la legge di Orban vieta la diffusione di immagini riguardanti coppie omosessuali in film e prodotti tv perché considerate nocive per bambini e famiglie. “È una legge ungherese. Non è contro i gay, è per i diritti dei bambini e dei genitori. Ho lottato sotto il regime comunista, io sono un combattente per i diritti dei gay”, insiste Orban anche di fronte alle telecamere dell’Europa Building, parlando in inglese per far arrivare il messaggio a tutti, un inedito per lui che preferisce parlare la sua lingua anche quando viene a Bruxelles. “L’Unione Europea non è l’Unione sovietica!”, gli risponde il portoghese Antonio Costa che poi nota: “Con l’Unione Europea si può avere anche solo una relazione economica come la Norvegia o la Svizzera…”.

Al Consiglio Ue Orban è all’angolo, ma dall’Ue non se ne vuole andare. Ben 17 paesi, tra cui l’Italia, la Germania, la Francia, ci arrivano dopo aver firmato, martedì scorso al Consiglio Affari Generali, una dichiarazione comune, promossa dall’Olanda, che deferisce l’Ungheria alla Commissione Europea per la legge anti-Lgbtqi. Alla fine del dibattito all’Europa building, il presidente del Consiglio Charles Michel richiama la primazia della diritto comunitario, rimandando ai passi formali che verranno intrapresi dalla Commissione.

Ma proprio riguardo al rispetto dello stato di diritto in Ungheria, Ursula von der Leyen ha già una richiesta precisa sul tavolo. È la lettera di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo dove ieri è stata issata la bandiera arcobaleno, che chiede alla Commissione di usare il regolamento sulle violazioni dello stato di diritto per bloccare i fondi del Next Generation Eu all’Ungheria. Della serie: più violazione di così…

Von der Leyen ha tempo fino a luglio per rispondere. Altrimenti il Parlamento è pronto a portare la Commissione davanti alla Corte di giustizia europea per mancato rispetto degli obblighi di difesa dei trattati e dei valori fondanti dell’Ue.

Ma è probabile che, per il momento, la Commissione non possa ancora bloccare alcunché, in quanto, secondo l’accordo raggiunto a dicembre con Ungheria e Polonia sul recovery fund, Palazzo Berlaymont può agire solo dopo che si sarà espressa la Corte di giustizia europea sul ricorso prontamente presentato da Budapest e Varsavia. Di solito, iter giudiziari del genere si concludono nel giro di due anni o più. Orban dunque per ora finisce sotto processo, ma senza pena da scontare.

