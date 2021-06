Casaleggio: “È il momento più difficile per la storia del Movimento” “Conte e Grillo hanno idee diverse su M5S. Se i principi vengono meno le persone si disaffezionano” “Penso che” tra Grillo e Conte “ci siano diverse visioni del Movimento che stanno emergendo. Poi della trattativa tra Grillo e Conte non conosco i dettagli, per cui non so a che punto siano arrivati ”. Così Davide Casaleggio a Radio Capital. Cosa è rimasto del M5S? “Sicuramente il simbolo, i principi fin qui sono scritti nello statuto e nel codice etico ma mi sa che vogliono riscrivere pure quelli, quindi vedremo cosa resterà”. È il momento più difficile? “Sicuramente sì. Se i principi vengono meno le persone si disaffezionano”, risponde.

Uno scontro fra titani .

Conte cerca di rubare il partito a Grillo dopo aver fatto fuori Casaleggio .

Grillo cerca di tenersi quel potere che gli e’ rimasto .

Tutti e due cercano di lucrare la rendita derivata dall’aver distribuito miliardi a gogo’ con pensioni fasulle e sussidi a perdere . Miliardi di euro buttati per costruirsi una base elettorale permanente .

Da mo’ che avete rinnegato tutto di voi.. difficile rifarsi la verginità. il restyling attuale è solo un celato passaggio di consegne. Elettori di GRULLANDIA! A me Conte non piace manco per niente. Non rimarrei in un M5S a guida Conte come non andrei in un partito di Conte.E VOI?

A L’unico principio che vi è rimasto è il reddito di cittadinanza.

OK. Appena verrà non dico tolto, ma anche solo rimodulato (con criteri più seri e controlli più rigorosi) non li voteranno neppure i parenti..VERO?

Ma Grillo che si presenta con lo Scafandro di cartone che credibilità può avere. Mi ricorda i tempi della scuola elementare quando qualcuno rubava la Merenda. Il povero (si fa per dire) Grillo ormi passa il suo tempo con le mani serrate sulla Merenda.

Stai attento Grillo, la Merenda te la sfilano.La cosa che fa più sorridere è il fatto che i media trattano questa vicenda (che in effetti riguarda il partito di maggioranza relativa alle ultime elezioni…) come se avesse una qualche rilevanza per il futuro del paese.