“DA OGGI SARÀ VIETATO LEGGERE IL FATTO QUOTIDIANO” OK NON LO MAI LETTO

“GUERRE STELLARI E STRACCI VOLANTI

Il Capo Comico della Compagnia Teatrale degli Scappati di casa, proprietario del marchio (oggi marchetta), dell’ex M5S, dal Quartier generale, informa le truppe cammellate schierate a difesa dell’ Hotel Forum di Roma, sede del Comando Pentastellato, che procederà, legalmente, per il recupero e ripristino del cosiddetto “reddito di padronanza” che, come sancito da accordi statutari, prevede, per il Comandante Capo, oltre il ruolo di Garante, con il diritto alla PRIMAE NOCTIS, anche quello di Angelo Custode del movimento.

Comunica inoltre:

<<Per mancanza di copertura economica, a causa dei mancati versamenti da parte dei nominati, delle rate mensili sul leasing sulle poltrone occupate, a far data da oggi, saranno sospesi tutti i corsi di alfabetizzazione per gli aspiranti <ragazzi meravigliosi>.

Non saranno più operativi i servizi di mensa e lavanderia, oltre quelle di Nursery e parco giochi.

Non si giocherà più a mosca cieca né, tantomeno, alla scalata dei tetti di Montecitorio.

Saranno sospesi i pagamenti di acqua,luce e gas, così come saranno disdettati tutti gli Stati Generali.

Il servizio barbecue sarà sostituito con la classica scatoletta di tonno.

Non saranno più rilasciati certificati di idoneità politica, né tanto meno quelli attestanti la Honestà, e non si faranno più traversate a nuoto.

E da oggi, sarà vietato leggere il Fatto Quotidiano.>>

Viene dato mandato alle truppe cammellate del Guatamalteco Dibba, di sfondare le linee dell’avvocato del popolo, deviando il percorso di guerra attraverso Bibbiano, autorizzandolo a processi sommari, contro Vedove, Orfani e simpatizzanti dell’ex Contedelgrillo con pochette, con esecuzioni immediate mediante fucilazione alla schiena.

Si riserva inoltre di utilizzare gli elenchi nominativi degli iscritti, sottratti al nemico Casaleggio, per uso commerciale e/o pubblicitario.

==/==In risposta di quanto sopra, Il Comandante Generale, in prectore, degli ex pentacretini, oggi <scappati di casa>, Contedelgrillo (con pochette), unitamente all’ex Direttorio e/o Triumvirato -Di Maio, Crimi e Toninelli, informa che continuerà, con immutato spirito combattivo, la difesa delle poltrone conquistate, ricordando all’ex Elevato, che le stesse non si possono pignorare, in quanto proprietà Statale (e lui, da avvocato,ne capisce)

Il Contepochette (non più delgrillo), consapevole delle proprie forze, e dell’aiuto degli alleati del Nazareno,continuerà a combattere contro ogni forma di tirannia, e manifesta ottimismo, sicuro di reggere l’urto delle truppe cammellate del guatamalteco.

<Abbiamo sconfitto la povertà e non ci fa paura l’Angelo Custode>

continua l’ex Avvocato del popolo.

La Taverna con modi istituzionali, come suo solito, si fa carico di mediare con un messaggio per le truppe in combattimento:

-<Siete delle merde, siete dei mafiosi, schifosi dovete morire>.

Giggettodovelometto fa sapere che si affaccerà al balcone chiamando gli ex poveri, alla mobilitazione.

Per tutto il resto, secondo Toninelli, regna pace e armonia. Alla prossima.