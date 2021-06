“È game over?”: panico in casa 5 stelle, Movimento spaccato in due.I 5 STELLE SI SFASCIANO, SEMPRE PIU’ CAOS NEL MOVIMENTO

Il possibile passo indietro di Conte, dopo le dichiarazioni di Grillo, rischia di creare un terremoto. Pontieri al lavoro: “Trovare sinte

Fine farsesca, degna di un movimento farsa che vorrebbe diventare la caricatura di un partito.

Grillo recentemenete ha collezionato diverse figure di melma!

Il problema è che per anni quegli arruffoni dei 5stelle hanno fatto credere a Grillo che fosse un leader politico capace di cambiare il volto del paese. Ma non è così (la verità prima o poi si fa strada).Ora il difficile è farglielo capire.Si io mi vanto di appartenere alla tifoseria anti 5s, da oltre 10 anni. E sono molto contento che l’inutile accozzaglia di inutili supponenti prepotenti ignoranti incapaci si stia disintegrando. E se troppa stampa non li avesse appoggiati sarebbero scomparsi da tempo

Hurrà finalmente è stato appurato che i 5S si divideranno: i primi seguiteranno a vedere le ‘scie chimiche’, gli altri assisteranno alla ‘decrescita felice’ delle scie…Thank you, per il divertimento…Che i cinquestalle facciano pure la fine dell’Uomo qualunque di Guglielmo Giannini! Per l’Italia un beneficio enorme, per i parassiti che lucrano il reddito di cittadinanza il terrore del lavoro, per i parlamentari miracolati dall’indennita’ l’incubo del ritorno all’anonimato.

Il PD cerca di darle una mano….

Eh sì, ci sono sempre i nostalgici dei tempi in cui si cercavano dei “responsabili”……

Casomai questa volta, e chissà forse con un’etichetta nuova, li si potrebbe anche trovare.

Però resta sempre un problema: chi, prima o poi, li voterà? Prima o poi?Poi, poi, ma tanto poi!

Intanto ci si tengano la sedie al momento disponibili, il “taglio” incombe!

OK CHE Al PD dei 5 stelle importa solo per i voti in Parlamento e nelle future elezioni.

Punto. Per il resto, se potesse il PD se lo mangerebbe, il movimento.

Conte è il Giuda che si venduto al PD (già nella campagna elettorale per le europee 2018) in cambio del mantenimento della poltrona di PdC.

Finché c’era Zingaretti, che lo aveva incoronato “punto di riferimento della coalizione progressista”, tutto andava bene.

Adesso che Zingaretti non c’è più e ha dovuto lasciare la poltrona a Draghi, il Conticello vorrebbe avere i “pieni poteri” e fare contemporaneamente il moderato di centro, il “sinistrorso” e il movimentista, per tenere insieme le varie correnti pentastellati….. un gioco da equilibri sta, anzi da giocoliere del circo.

Ma come circense, più che a un giocoliere, Conte ormai somiglia ad un pagliaccio.

Ecco gli effetti dell’alleanza strategica con i 5 Stelle e di Conte indicato come punto di riferimento dei progressisti. Svendere la proprio dignità per sottomettere un partito alla mercé di profani della politica? #PD

Se così fosse realmente il PD deve dissolversi.ma come si fa a preferire un viscido dx sx centro torno alla professione no voglio comandare il disciolto movimento litiga per questo con un guitto ma che cz di essere e questo conte.gli è piaciuta la poltrona.io lo schifo sempre più e mi meraviglio dei sinistri che lo preferiscono anche se in verità il PD con guida DC me fa un po’ senso. Che tristezza Quindi in una coalizione di centro sinistra alle prossime elezioni Conte diventa il capo, uno che stava con Salvini a destra e poi con il PD a sinistra,non si capisce che pesce è come si dice dalle mie parti.Il PD ha deciso di suicidarsi definitivamente, poi era Renzi che voleva rottamarli.E no Renzi era di destra, quindi andava cacciato…..poi si prendono un cretino che ogni anno cambia casacca….che di sinistra non ha fatto nulla.

