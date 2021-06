Non c’è solo il gigante #Draghi! L’intervento di #Renzi al #Senato è stato da statista: non rivolto agli orticelli,alle basse beghe di bottega…ma ampio,di respiro,di visione europea ed internazionale. Valuta il ruolo che l’Italia può avere con l’uscita di scena della #Merkel,con la #Brexit già attiva,con la #Francia problematica al suo interno…e prospetta di conseguenza la centralità che può avere l’#Italia con #Draghi.Per l’immigrazione ricorda che noi siamo figli e padri di migranti quindi il fine può essere solo la regolarizzazione.Fa notare il problema #Africa per la quale non basta solo l’aiuto umanitario ma l’attenzione al risveglio del terrorismo islamico e quindi la necessità di colloquiare coi Paesi islamici di visione più aperta per arginarli. Lo senti e capisci perché hanno speso tanta energia per demolirlo..Sanno che non possono competere con lui e quindi ,per salvaguardare il potere raggiunto, usano qualsiasi mezzo …per mantenerlo!.

Ogni volta che Matteo parla in Senato, lo fa con il piglio del vero politico che guarda oltre confine, guarda al futuro senza dimenticare il presente ma soprattutto il passato! netta è la differenza tra lui e gli altri ed io ogni volta mi chiedo: possibile che solo il 2% degli italiani lo capisca?

Matteo Renzi più che rottamatore adesso bisogna chiamarlo l anticipatore. Anticipa sempre tutti, è avanti nelle sue visioni futuristiche ed è propenso a penalizzare se stesso pur di raggiungere traguardi di più ampio respiro. L’odio verso Matteo parte da qui, dall’essere sempre e comunque avanti agli altri.

Non ci vuole molto a capire dove mirano gli attacchi concentrici della cosiddetta sinistra e altri poteri a servizio dei servizi segreti.purtroppo tocca a noi seguaci non mollare mai non pensiamo ai sondaggi tiriamo diritto.

