Siamo al #Conte chi? #Grillo in pratica ci dice che è una “patacca”,politicamente parlando,usato ad arte perché serviva ed oggi scaricato perché si accorge che #1nonvale1 ,perché lui vale 2 e #Conte 0.Che spettacolo! Adeguata fine di un movimento nato con un “vaffa” ,che si è preso gioco degli italiani con l’inganno.Lo spettacolo non ha pari: da una parte #Conte preso a secchiate d’acqua…dall’altra #Grillo che farnetica( un po’ come nel video di appoggio al figlio!),sciorinando insensatezze varie “Di Maio è il migliore Ministro degli Esteri che l’Italia ricordi” ” La Cina è vicina”…Si sta avverando quello che Renzi ha anticipato giorni fa! Quindi #Conte con Travaglio e Casalino penserà a costruire il suo futuro…#Grillo delirante resta con il logo in mano come cimelio…#Casaleggio pensa a qualcosa con i fuoriusciti,pensate un po’,sta pensando al logo di Ingroia! Alla grande…siamo sulla buona strada!

E così comincia la grande inarrestabile risata che li travolgerà. E come poteva essere altrimenti se consideriamo gli interpreti della commedia? Grillo, Casalino, Padellaro, Travaglio, Di Maio, Di Battista, Conte, ecc, ecc, ecc. Stiamo assistendo ad una terribile sceneggiata, che vergogna per l’Italia avere queste persone che rappresentano una parte del Paese, spero che in tanti si ricredino! Ma questi fanno politica per ideologia o per garantirsi un posticino al sole. Simboli, loghi, statuti, prime donne, leaders, lader……potere, potere. Ma a noi italiani chi pensa. Meno male che c’è Draghi e Renzi.

