Non so chi sia più pericoloso tra grillo e Conte.Un uomo delle istituzioni non avrebbe mai fatto tutti questi sgarbi.Quindi Conte è più pericoloso di grillo.Poichè grillo lo conosci e lo eviti.Se vuoi.Mentre Conte è.Falso Traggiratore. Per il potere ucciderebbe anche suo padre ….. il male del CONTE e’ritenere di poter entrare nella giungla della politica quando si è autoconvinto che si e’bravi perche acclamati salle sette politiche e mediatiche, ma la politica non è proprio mestiere. Grillo come altri urlatori a tutti noti aveva da mo’ una bussola disorientata e il popolo settaro eo gente di grullandia che hanno creduto nelle favole. Dopo Grillo e Conte piu’nessuno ma persi dieci anni. E TANTO MALE AL POPOLO ITALIANO.

UCCIDERE IL PADRE? Grillo é il padre del Movimento. Senza di lui non sarebbe mai diventato il primo partito in Italia. Senza la sua forza comunicativa i 5 Stelle non avrebbero mai governato. Senza di lui Conte non sarebbe mai diventato presidente del Consiglio.OK IL MERITO E DEL POPOLO BOCCALONE CHE LO HA OSANNATO ,CERTO,CON UNA SPINTA MEDIATICA DA PAURA

Eppure c’è un momento in cui i padri nobili perdono la bussola, non capiscono quale sia la rotta giusta e portano la nave a sfracellarsi sugli scogli. Questo é oggi Grillo.

ORA.Davanti a sé il Movimento, e soprattutto i parlamentari, hanno un BUIO. Grillo aveva dimostrato con l’appello per l’innocenza del figlio di aver perso ogni cognizione della questione della violenza di genere, rischiando addirittura di danneggiare il figlio.

Oggi chiede al Movimento il sacrificio massimo: uccidere , Conte, appena nato. Strangolarlo nella culla prima che possa oscurare l’unica stella del Movimento GRILLO.

ORA OLTRE AL BUIO SONO ANCHE AD UN BIVIO! QUALE? Se sia più nobile chinare il capo di fronte a un ordine ingiusto,e accettare supinamente ogni imposizione o tenere la schiena dritta?

O. Combattere, dire al Re che é nudo? Affermare pubblicamente quello che molti SETTARI eletti pensano? Ma la base o il popolo SETTARO capirebbe? E questo è il dilemma.

La storia ci dice che capi bolliti e autoreferenziali hanno solo prodotto danni. E il ricatto della base non può essere un freno. Altri grandi partiti italiani hanno pagato prezzi altissimi quando hanno prevalso spinte integraliste e aggressive.

Così quando la Democrazia Cristiana, Fanfani in testa, venne trascinata in un referendum insensato sul divorzio.

O quando una sana svolta socialdemocratica non venne intrapresa dal gruppo dirigente del PCI.

Berlinguer in testa. Ancora oggi criticare mostri sacri come Fanfani e Berlinguer -che erano tutt’altro che bolliti e autoreferenziali- mette in brividi alla schiena.

Eppure, a volte, bisogna trovare il coraggio di dire “no”, ribellarsi a un diktat. Grillo ripete ai suoi: “Fidatevi di me!”. E perché?

A volte bisogna trovare il coraggio di uccidere il padre, quando la posta in gioco é la sopravvivenza stessa del M5S. Purché sia parricidio platonico.

MA: Ucciderebbero il padre nel momento sbagliato.

Avrebbero dovuto farlo subito e creare un VERO movimento di democrazia diretta. Senza padri, ma solo con figli e cittadini, con le loro idee, senza condizionamenti.

Oggi Grillo almeno ha qualche pregio in più rispetto a Conte e Di Maio. Vorrebbe dialogare con la Cina e in politica estera ha una visione multipolare e anti guerrafondaia, (anti politiche di Trump , in sostanza). Sui diritti in cina e tutto un altro discorso

Lo faranno fuori unicamente per questo. Perché i 5 Stelle erano e dovevano essere un partito atlantista. Al netto delle promesse fatte.

PER COLPA DI QUESTA SETTA il Paese stava perdendo stupidamente un’occasione storica di avere un partito moderno, onesto, democratico e riformista guidato da uno che ha le carte e – ora – l’esperienza per diventare uno statista ,ma RENZI da grande statista che e ,lo ha dimostrato in questi ultimi anni,anche se denigrato e boicottato ingiustamente .

Nel 2013 un amico cercava di convincermi a votare 5S. Gli dicevo che il movimento no mi piaceva troppo incompetente senza nessuna scuola politica,gente presa per strada,come fanno i caporali per la raccolta della manodopera da mandare alla raccolta di pomodori,ma fare la politica per la gestione del ITALIA e tutta un altra cosa ci vuole competenza esperienza inteligensa politica,per capirci come in tutti i mestieri,serve la gavetta,farsi le ossa,questo gli rispondevo,ed e ciò che si e averrato ,altro tema e che non mi fidavo di Grillo. Lui rise e disse: “Grillo? Ma dai, Grillo è un comico e quello continuerà a fare”. Avevamo ragione tutti e due. Ma per il bene del ITALIA siamo alla fine del film COMICO E DRAMMATICO DELLA SETTA M5S. E CHI HA PAGATO LA PRODUZIONE DI QUESTO CESSO DI FILM, E SULLA GROPPO DI TUTTO IL POPOLO ITALIANO.

