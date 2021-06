La legge Zan non viola il Concordato e la nota verbale del Vaticano è un errore. Le leggi le scrivono i parlamentari, non i cardinai . Un’entrata a piedi uniti di questo tipo riporta indietro le lancette dell’orologio a 5 anni fa, prima delle Unioni Civili. Dico che è un autogol da politico, perché riapre uno scontro Stato-Chiesa di cui non si vedeva il bisogno, ma anche da cattolico, perché non possiamo fare l’errore di ridurre il messaggio del Vangelo a mero fatto etico. Come credente sono dispiaciuto per lo scontro tra pezzi di Vaticano e pezzi di Cei, come politico difendo la laicità delle istituzioni.

Condivido pienamente ad ognuno il suo compito bravo Renzi vivaitaliaviva. Bravo Matteo! Questi preti( per me…acci) non si accontentano mai! Se non li fermiamo tra un po’ pretenderanno di candidarsi per Camera e Senato! La politica la stanno già facendo!!! ….dal pulpito ! Siccome il regalo glielo ha fatto il duce e se lo stanno godendo da vari decenni è arrivato forse il tempo di farcelo restituire….

A me pare che il PD faccia come quello che si mette le scarpe lucide e poi è vestito di stracci !! Perché la criminalità e le violenze si combattono con il lavoro x tutti con uno stipendio adeguato al costo della vita !così si raggiungono i giusti equilibri di civiltà !e non facendo piaceri a tutti per costruire consensi elettorali !purtroppo a fare questo a iniziato la destra e la sinistra si è adeguata al sistema ! Lo ripeto x costruire un mondo civile di pace occorre il lavoro per mettere in condizione tutte le persone di sentirsi realizzate !questo porterebbe il mercato interno a girare come si deve , e le persone sarebbero senza rabbia e senza odio x scendere a qualsiasi compromesso necessario x capire anche i diversi !! Capito PD ! Capito Letta !!che non siete persone perbene lo abbiamo già capito !!Basta prendere in giro !!

Da Roma a Milano è la giornata del Pride. In migliaia per il ddl Zan

