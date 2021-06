Nino Di Matteo, Anm: “Forte preoccupazione” per la frase del boss svelata dal Fatto. “Segnali inquietanti, necessaria la massima tutela” Il boss di ‘ndrangheta dopo la scarcerazione di Brusca: “Il giudice Di Matteo lo ammazzano, gli hanno già dato la sentenza”

Di Matteo è un ostacolo alla restituzione dell’impunità ai Mafiosi. Non è strano che lo volgiano eliminare. E’ anche il momento giusto con il governo a loro favorevole e la destra corrotta in crescita.E purtroppo il “cadevere eccellente” del giudice Di Matteo potrebbe essere servito caldo al banchetto del trionfo delle destre. Dott.Di Matteo, la repubblica delle Banane, non deve avere il suo scalpo, l’Italia perbene e i suoi figli cacciati all’estero sono tutti con Lei, stia lontano dagli spiriti maligni.

Un tuffo al cuore, non è possibile, ricominciano, non voglio rivivere il dolore, la rabbia e l’impotenza del passato. Sarebbe veramente una maledizione, spero che sia solo una notizia infondata, ma se non lo è guardate bene certi partiti al sud a chi si accompagnano, sono i figli dei figli. Come diceva Falcone, faranno studiare i loro figli e si legalizzeranno. Stiamo attenti, poichè vivere gli anni di piombo come li abbiamo vissuti noi siciliani, specialmente a Palermo è uno strazio e una sofferenza che non ci meritiamo. Fermiamo la violenza, l’illegalità, i soprusi, cominciamo da noi, rispettiamo l’ambiente, seguiamo le regole e stiamo attenti a chi votiamo.Il malo stato lo dobbiamo bloccare, i politici che per amor di voti combuttano con le mafie e gli apparati segreti devono essere fermati. Stiamo all’erta e diffidiamo dalle false promesse. Speriamo che siano solo parole e basta.

Una minaccia del genere non va presa sottogamba, mai. Ma volendo fare un’analisi: a che pro Matteo Messina Denaro dovrebbe avere la necessità di far saltare in aria Nino di Matteo? Lo dico pensando alla strategia di sommersione intrapresa da Messina Denaro, alle accuse che alcuni mafiosi in carcere gli hanno rivolto: di avere smesso di pensare ai condannati, di aver pensato solo ai propri affari; accuse rivoltegli anche da Riina un giorno si e l’altro no. E’ per il processo sulla trattativa stato mafia? Non mi pare leggendo in giro che il procedimento riguardi molto i mafiosi, ma più che altro pezzi dello Stato. Soprattutto mi pare che non riguardi Messina Denaro. Allora, questa minaccia è per far capire ai politici che sono disposti a fare da service per la politica coinvolta nel processo? Voglio mettersi a disposizione per modificare il corso del processo per ottenere qualche beneficio? Sanno che da qualche anno in cassazione le cose sono di nuovo favorevoli? Una bomba in questo momento sarebbe accolta come? Lo Stato, una volta iniziata una nuova strategia della tensione come reagirebbe? Ci sarebbe una reazione forte della società, come già accaduto, che danneggerebbe ancora gli affari di cosa nostra che da quello che vedo hanno dovuto delegare ad altre organizzazioni la gestione degli affari sporchi sul territorio nazionale? Non lo so, quando si parla della mafia, non si sa mai con quale forza si sta ragionando..

Comunque .Non è un caso che Di Matteo si sia schierato contro le recenti, incredibili pronunce della corte costituzionale (conseguente ad analoga decisione della corte europea dei diritti dell’uomo) che hanno colpito l’ergastolo ostativo per i boss mafiosi. Spesso si rimane sorpresi da certe sentenze, ma basta fare due più due e tutto diventa chiaro.

CULTURA. La mafia la si combatte con la cultura. Un sistema mafioso danneggia tutti. Mafiosi compresi. Non è esistito nessun mafioso che ha conquistato il mondo perché la loro logica è anti economica e vige la regola “pesce grosso mangia pesce piccolo” e anche i pesci sanno che ci sarà sempre un pesce più grosso…sanno che si invecchia e che le cose al mondo col tempo cambiano. E nessuno porterà soldi in un posto poco sicuro. E il pizzo invece di far guadagnare fa chiudere. E non guadagni più. Questo i mafiosi non lo sanno. Perche invece di mafiosi dovremmo iniziare a chiamarli MALATI DI MENTE. Oppure QUARTO MONDO. Come la nazione in cui proliferano.

Di Matteo è un ostacolo alla restituzione dell'impunità ai Mafiosi. Non è strano che lo volgiano eliminare. E' anche il momento giusto con il governo a loro favorevole e la destra corrotta in crescita.

