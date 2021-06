IL CONTE: Io so’ io e voi non siete un cazzo.

Io so’ io e voi non siete un cazzo.Dopo aver lasciato palazzo Chigi con molta indiscrezione, percorrendo tappeti rossi in cortile ed essere uscito mano nella mano con la compagna, ( copiata da Matteo e Agnesi Renzi ), con tutto il personale e i parenti del personale piangenti alle finestre, sventolare fazzolettini umidi, diretto dalla sapiente regia del grande fratello Casalino, non riesco a capire cosa, Giuseppe Conte, si aspettasse per il giorno dopo. Sapeva del malessere interno al m5s, esploso al momento della fiducia al governo Draghi, sapeva essere un movimento numericamente di maggioranza relativa in parlamento, grazie alle elezioni politiche del 2018, ma sapeva anche essere in dissoluzione fuori dal palazzo, come una scultura non omogenea che quando metti in cottura presenta miriadi di striature che frammenteranno l’opera. Allora si convince che può avere di nuovo un futuro, si propone a capo di una eventuale ricostruzione della cosa, senza l’invito ne la benedizione di alcuni, solo lieve apprezzamento di chi come lui non si rassegna a tornare nell’anonimato, c’è Crimi “ leader” in pectore, ma lui passa avanti e dopo aver letto le vicissitudini di Don Chisciotte della Mancia, non temete, arrivo io, ricostruisco tutto, facciamo una “ cosa” nuova e torneremo grandi. E intanto appare e riappare sempre con la solita regia, come se davvero fosse un personaggio che si aggira fra i palazzi su mandato ufficiale di qualcuno. Ma ci sono dei ma, ci sono tanti ma… il movimento è in profonda crisi con Casaleggio proprietario e padre spirituale ed economico del m5s, c’è aria di divorzio con lui e con la piattaforma Rousseau che ne gestisce, nomi di iscritti, statuto, questione economica e decisioni comportamentali, divorzio che avviene senza per altro aver stabilito chi paga a chi, gli alimenti. E poi c’è lui e come dimenticare che c’è lui, ideatore e fondatore con R. Casaleggio del m5s e che sono anche proprietari del logo. Se Giuseppe Conte pensa di appropriarsi del movimento esautorando tutti gli altri, certamente Al Grillo neanche per un attimo gli passa per la testa di cedere armi e bagagli della sua creatura a chicchessia.

E qui sta il nocciolo di tutta la questione e non è cosa da poco, sia Conte che Grillo dicono “ io so’ io e tu non sei nessuno” e intanto la creatura si fa evanescente, rischia di sfumare e con sto caldo poi, evapora per farsi goccioline di rugiada la notte, e che il sole poi asciuga e ops … ancora qualche notte e fuori dai palazzi il m5s non c’è più. E allora cosa ci sarà… cosa diventerà … cosa succederà… ancora tutto da vedere per gli appassionati di Soap Opera !

Ps, l’unico, dico l’unico che ancora ci vede in questo attuale movimento un valore aggiunto è il PD… fortuna che pare qualcuno se ne sta accorgendo e sta correndo all’interno e all’esterno del partito alla ricerca dei riformisti…mah, appuntamento alle prossime puntate!

IL CONTE: Io so’ io e voi non siete un cazzo. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo