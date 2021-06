“Mettiamocela tutta, usare testa e cuore”. Di Maio chiede l’unità dei 5s “Superate tante difficoltà, usare testa e cuore”

“Il Movimento 5 Stelle è una splendida comunità. Insieme abbiamo affrontato diverse fasi, anche le più difficili e complicate, ma le abbiamo sempre superate usando testa e cuore. Il bene che tutti vogliamo al MoVimento è il pilastro su cui fondare le nostre decisioni. Mettiamocela tutta”. Lo scrive su Fb Luigi Di Maio, aggiungendo: “Diamo il massimo e rimaniamo uniti”.

L’appello del ministro degli Esteri arriva nelle 48 ore decisive per il M5s dopo lo scontro dei giorni scorsi tra il garante Beppe Grillo e l’ex premier Giuseppe Conte. I pontieri sono al lavoro per ricucire lo strappo.

MA La Vera frase di Giggino e’ “Mettiamocela tutta, usare testa e cuore, altrimenti perdiamo le 15/20 mila euro al mese + tutto aggratis”. Di Maio siete una eresia, basta, basta. Trovatevi un lavoro con i navighetor.

Di Maio!? … e chi le impedirebbe che l’uno vale uno?Guardi che bel lavoro che avete fatto… alle prossime elezioni, molti degli attuali “onorevoli” godranno del RdC.. Sono stato troppo diretto? ho offeso il BIBITARI? ma statene certi che arriverà la propagandista a 5 Stelle che, con buona dose di maleducazione, ci racconterà tutti i “successi” del suo MOVIMENTO GRULLANDIANO

.TIPO: Oltre 200 mila disabili e oltre 500 mila minori usufrusicono del rdc. Sciacquati la bocca e spera di non averne bisogno.GRULLO quelli perfettamente daccordo! ma i molti mafiosi camorristi e clandestini e coop compiacenti e non solo ,molti furbi che vogliono lavorare in nero per non perdere il RDC… diciamola tutta .PER ME UN DISASTRO CARICATO SULLE NOSTRE SPALLE DI LAVORATORI E PENSIONATI CHE PAGANO LE TASSE.

Giggino risponde con il cuore all’elevato che lo ha definito uno dei piu’ grandi ministri degli esteri della storia italiana, affermando che il comico é un visionario da cui l’Italia non può prescindere. Il suddetto elevato dice poi io sono il garante non un co****ne. (A me fa venire in mente il vetusto tormentone di Rosanna Fratello “Sono una donna non sono una santa). Questo é il cuore. La testa ? Bé, capovolgiamo queste farneticazioni, e ci troveremo di fronte alla nuda verità su questi movimentisti da avanspettacolo.

TORNANDO AL TEMA DEL POST: Conte pensava di diventare il padrone del cavallo 5Stelle, ma Grillo gli ha spiegato che può fare al massimo il fantino altrimenti rimette in sella Di Maio tra una gita turistica e l’altra. Ma nemmeno in famiglia comandano in 2.. Cito un pezzo di un film di Woody Allen (La Dea dell’Amore”) che rende l’idea.. Figlio: “Chi comanda fra te e la mamma?”. “Chi comanda? E c’è da chiederlo? Non lo sai chi comanda fra me e la mamma?”. “No”. “Io

comando, ok? …La mamma prende solo le decisioni… Ma io ho il controllo assoluto del telecomando”.

