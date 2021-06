L’Italia è pronta al dopo Draghi? Mille volte no.A destra come a sinistra c’è molto, moltissimo da fare per arrivare pronti all’appuntamento con il governo.

Cosa fanno i giornalisti per guadagnarsi la pagnotta quando non succede nulla oppure quando succede troppo? Si avventurano nelle previsioni. Descrivono l`ovvio, tutto quello che sappiamo gia` perche` lo abbiamo sentito milioni di volte da ogni punto di vista e poi cercano di prevedere cio` che accadra` nel futuro sulla base della situazione presente. Siccome l`intelletto umano e` a malapena attrezzato a capire, nel presente, cio` che esso stesso ha creato nel passato prossimo, mentre sulle previsioni future ha la stessa probabilita` di azzeccarle quanto ne ha Meloni di capire i fondamenti della politica, consiglierei, nel caso di eventuali previsioni di non protrarle oltre la mezzanotte dello stesso giorno. Per Meloni, ci vorrebbe un miracolo o un qualche pazzesco evento.

MENTRE: Non è da escludere che alle prossime politiche, che per svariati motivi riterrei + probabili a scadenza naturale, si presentasse uno schieramento “draghiano”, benedetto dall’establishment economico e finanziario italiano ed europeo che lo ha voluto a palazzo chigi e formato dalle componenti centriste dei due schieramenti, capace altresì di capitalizzare la dote di consenso personale del capo del governo in un’area elettorale piuttosto trasversale..il che potrebbe ipotizzarsi anche senza una candidatura diretta dello stesso draghi che ben potrebbe aspirare ad occupare in un secondo tempo ben altre cariche: diventare presidente della commissione europea o, in caso di un temporaneo reincarico a mattarella sul modello del napolitano bis, aspirare al quirinale, ove nn già eletto capo dello stato l’inverno prossimo…una scelta simile andrebbe nn poco a stravolgere gli equilibri elettorali emergenti dai principali sondaggi, probabilmente producendo nel futuro parlamento un governo imperniato su una maggioranza parlamentare nn tanto dissimile dall’attuale, pur se con diversa distribuzione tra le diverse componenti, assicurando una sostanziale continuità nella gestione dei fondi del Pnrr…in fondo, se un’operazione simile è venuta anni fa da un personaggio così (in apparenza) distante dalla politica come monti, a maggior ragione potrebbe venire da un tecnocrate assai + politico come l’attuale premier.. la mia è solo una previsione, uno scenario che ritengo futuribile allo stato attuale e che stranamente finora non ho sentito nè letto prospettare da nessun osservatore o analista politico, pur apparendomi non così improbabile, ma non ho mai detto fosse per me un auspicio.

Comunque noi riformisti siamo prontissimi.

Prontissimi ad un nuovo, eventuale “commissario” che ci venisse inviato qualora i teatranti locali ricominciassero a far troppi pasticci.

Stante la ben nota “elasticità” delle locali regole e consuetudini istituzionali si troverebbe di sicuro un accettabile modo per sistemare le cose.