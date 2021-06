QUI COMANDO IO E QUESTA E’ LA MIA SETTA .

Uno vale uno, un venditore di bibite vale un ballista, ma il Guru no, il Guru è per sempre, Grillo si è sentito in dovere di chiarire, non è un coglione, noooo!! semmai lo sono quelli che hanno votati i 5 stelle, essì perchè si sono bevuti tutte le storielle, la politica al servizio dei cittadini, i 2 mandati, niente privilegi della casta, niente familismo, niente incarichi ai trombati, niente accordi con i partiti, mai con la Lega, mai col partito di Bibbiano con i ladri del PD, si sono bevuti finanche l’abolizione della povertà. Ora è arrivato, l’avvocaticchio e vorrebbe appropriarsi del giocattolo, se vuoi un partito fattelo per conto tuo, la setta è mia e me la tengo. Era un comico, adesso fa cagare, del mo-VI-mento non si è buttato niente, sistemati tutti gli amici, le fidanzate, le amanti, si sono presi tutti i privilegi della casta, governano con la destra, con la sinistra, con tutti e due, hanno aperto la scatoletta di tonno e gli è piaciuto assai, vorrebbero continuare ad abboffarsi, di tonno ma anche di caviale.

Mi pare che lo scontro da burletta fra Beppe Grillo e Giuseppe Conte (che ha ritmi, toni e motivazioni da teatro dell’assurdo) segni la provvidenziale fine di un equivoco, di quell’evo casaliniano che ha gabellato la “popolarità” per “consenso”. A voler essere benevoli, l’ex-presidente del Consiglio non è mai stato altro che un fantoccio trasformista, perfettamente a proprio agio in una forza politica fatta di schiuma (anche nel senso del livore). Che il partito del vaffanculo finisse vittima della tecnica del cucùlo, di quell’uccello che si appropria del nido altrui e ne scaccia i legittimi occupanti sarebbe stato nemesi fin troppo poetica. Ma una cosa è sfrattare l’Affarista Erede e le sue gabole telematiche, un’altra giubilare il Profeta in persona. Salutiamo questa inconsistente meteora farlocca e fottigna, a cui credono ormai solo Travaglio e i suoi nipotini, con il loro seguito di mononeuronali. E speriamo che le macerie della Grande Illusione grillina non facciano al Paese ancora più male del loro apogeo. #TrustThePlanBischero.

#RENZI IERI a #LiveFirenze ” Siamo ad un passo dalla grande ripresa,c’è tanta voglia di ripartire e questa voglia deve essere accompagnata dalla politica.Sono un pochino meno pessimista dei #Sindacati,non vedo bombe sociali in arrivo.”…” Nessun elemento di preoccupazione personale o rabbia nei confronti di #Conte,ritengo che #Draghi sia molto meglio di #Conte e quando lo vedo discutere con la Taverna dello Statuto del #M5s ,dico bene,quello è il SUO HABITAT E NON GESTIRE LA RIPARTENZA DEL PAESE”…”Questo esecutivo andrà avanti fino al 2023. Il M5s diviso non creerà problemi,non ce li vedo a rinunciare alle poltrone in anticipo prima della fine della legislazione.”

QUESTA E La fotografia vera, nitida della situazione politica oggi in Italia. Lo aveva anticipato già in tempi non sospetti, i 5 stelle non esistono più, evaporati come evaporano le sbornie, quella maledetta sbornia che hanno preso gli italiani nel 2018 andando dietro i VAFFA di un comico e le eresie di un informatico. Come accennavo prima e, prendendo spunto, dalla visione anticipatoria,come sempre, di Matteo Renzi i 5 Stelle sono EVAPORATI e saranno ricordati come le 5 Stalle quelle in cui dovranno andare a rinchiudersi.

