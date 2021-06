Renzi: “Non so se M5S arriverà al 2023. Nei prossimi mesi saranno stelle cadenti”

Siamo seri, non c’é bisogno che ce lo dica Renzi. Il M5S é imploso, fra le posizioni irriconciliabili dell’elevato genovrese, del don Abbondio pugliese e dello scugnizzo di Avellino (e taciamo per pudore sul mini-Che Guevara dei sette colli). E cosa potevamo aspettarci dopo le farneticazioni sull’uno vale uno, lo stop a un terzo mandato, i fallimenti di Roussaeu e chi piu’ ne ha piu’ ne metta.

Ma vedo che a non parlare male di Renzi si viene bannati e perciò tenetevi quest’Italia fatta di grillo, berlusconi, conte, di maio, salvini, meloni e tutti voi fregati dalla TV. Purtroppo non spero più che possiate capire, perciò vi mostro la lingua come fece Einstein ai politici di comodo. Quelli che hanno generato i “geni” che ci hanno portato fin qui. In 2 anni scarsi ha messo al tappeto il padano (con l’aiuto del mojito) e a seguire quelli di grullandia. Piaccia o no. GLI BASTA 1% per ASFALTARE GENTE COME CONTE… PARLATECI DI NUOVO DEL PADRE DI DI MAIO NON NE SAPPIAMO PIU NIENTE..AMEN

Hai già dimenticato elettore di GRULLANDIA come vi ha fatto ballare alcuni mesi fà quel misero 1,7%? non ricordi più i vari Ciampolillo,Mastella e company come correvano con la lingua di fuori? sei di memoria corta o preferisci ricordare quello che ti fà comodo? le dichiarazioni di Matteo Renzi, nel merito, sono, a suo parere, condivisibili, risibili o cos’altro? E perché? Attenersi al tema, insegnavano i miei professori, è elemento discriminante tra interventi puntuali e stupidi.

Per chi come VOI ritiene che la Fusione Fredda fu un’oprazione da sciocchi diventa difficile manifestare l’adesione a qualche idea di Renzi. Risulta però essere un politico di spessore nonostante le percentuali incostitenti (cosi dicono i sondaggi veri o falsi) della sua forza politica. MA! Una mente pensante tra tanti Piccolo Borghesi che non ne “azzeccano” una. Per dirla alla Di Pietro al quale vorremmo spiegarvi la Storia Politica. Strumento inconsapevole di strategie complesse.

Renzi: "Non so se M5S arriverà al 2023. Nei prossimi mesi saranno stelle cadenti"

