Grillo e Conte cercano di salvarsi la pelle.O LE PALLE.

Grillo e Conte cercano di salvarsi la pelle. Telefonata fra i due, si sblocca la trattativa ma non sono stati ancora sciolti tutti i nodi. Conferenza stampa in standby Mi viene in mente la storia di Pinocchio e del Grillo Parlante. Nel primo incontro il Grillo viene spiaccicato da un martello lanciato dal Burattino. Quello che hanno cercato di fare, reciprocamente, Beppe e Giuseppe. Poi il Grillo è riapparso come fantasma. Alla fine, dopo essere quasi morto lui stesso, il Burattino è diventato un Bambino in carne ed ossa. Potrebbe essere che Conte smetta di essere un Burattino e diventi un politico. A meno che ritorni a fare l’avvocato con parcelle molto più alte. Forse si salveranno la ‘pelle’, ma la ‘faccia’ ormai è quella di due arlecchini…Mi ricordano tanto il Berlusca e Fini: ‘che fai mi cacci?’…E Fini, finì…Amen ! Ma finirà a tarallucci e vino, ma i tarallucci saranno immangiabili ed il vino sarà diventato aceto…Le comiche finali, però senza applausi …Conte sta dimostrando di non avere dignità politica. Grillo sta dimostrando, come sempre, di essere il padrone palancaio. I parlamentari stanno ricordando, come sempre, di avere firmato un contratto di lavoro, con Grillo, da 160 mila euro annui e non vogliono essere licenziati. Comunque la si pensi questo partito sta mettendo in evidenza il nulla di cui è permeato…… vabbè !!!! sono certo come gli altri gruppi che devono parlare come spartirsi la pagnotta dei denari pubblici dando gli appalti alle solite lobbies e corporazioni…vedi la destra pensa solo al potere dei forti,il PD alle poltrone, confindustria e banche,proprio le classi dei lavoratori e pensionati. L’unico che si salva e ITALIA VIVA CHE PENSA AL BENE DEL ITALIA E DEGLI ITALIANI. Conte parla alle cinque della sera.L’ex premier annuncia su Facebook: “Terrò una conferenza stampa alle 17,30” Stanno impegnando, Conte e Grillo, l’attenzione di milioni di italiani su qualcosa che conoscono solo loro : il nuovo Statuto del Nuovo Movimento5Stelle. Intanto una cosa, per certo, la possiamo dire, e che cioè il Vecchio Movimento5Stelle è morto, ufficialmente morto, senza che nessuno ne abbia ancora organizzato i solenni funerali. Ed infatti, con la salma non ancora incassata, il fetore sta diventando isopportabile. Per favore, per questioni di salute pubblica, sbrigatevi a fare questo benedetto funerale, senza che vi perdiate dietro cose inutili come il colore della bara. E si, perché alle 17,30 de la tarde ” da lontano già viene la cancrena” (Garcia Lorca).

Oggi il Conte cosa dirà di essere rammaricato per come lo stanno trattando.. che il suo cuore ne risente.. ma per il bene degli italiani (???) passerà sopra queste quisquiglie e si prenderà lo stesso il M5S… fingerà di accettare le condizioni di questo partito a cui non è iscritto ma che gli stanno cucendo addosso.. toglieranno il limite ai due mandati.. prima col mandato zero.. adesso inizieranno coi numeri negativi.. ed il partito (non più movimento) adotterà come inno “meno male che Conte c’è” riadattando la canzone che fu creata per Scilvio.

Grillo e Conte cercano di salvarsi la pelle.O LE PALLE. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo