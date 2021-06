Fa sorridere l’ ironia con la quale viene raccontata la situazione nella quale ci siamo trovati dopo la sbornia delle elezioni del 2018. Gli italiani devono ringraziare il fuoriclasse fiorentino che con il suo coraggio e l’ appoggio del suo partito IV, ha posto rimedio alle scelte degli scappati di casa e ai loro disastri.Ed è per questo che lo amiamo, per il suo antipatico carattere…(ci piace così) sperando che ci siano altre mosse…

HA STATO PROPRIO RENZI…IL RITORNO DEL CAVALIERE NERO

( Rifacciamo la storia)

Il Cavaliere Nero è buono, calmo, educato e riflessivo, ma soprattutto elegante ed intelligente.

Il Cavaliere Nero è un combattente, bello tosto!

Il Cavaliere Nero è stato, costantemente, diffamato e calunniato, accusato di ogni nefandezza e porcheria.

È stato deriso e minacciato, finanche negli affetti più intimi.

E LUI SEMPRE BONO E ZITTO!

È stato fatto oggetto di scherno, di frizzi e lazzi.

E LUI SEMPRE BONO!

È stato fatto oggetto di una campagna di Sputo e di tiro al bersaglio;

E LUI SEMPRE ZITTO!

Ha subito minacce fisiche da vigliacchi, cosiddetti Leoni da tastiera, e da tante mezze tacche della politica e del giornalismo.

È stato, costantemente, sbattuto in prima pagina dal diffamatore seriale, e subito attacchi da Tupamaros Guatemaltechi e finanche da un Santone Thailandese.

E LUI SEMPRE BONO E ZITTO!

È stato accusato di tutto, finanche di aver fatto fuori Trump.

Ha lasciato parlare di complotti, poteri forti, massoneria e finanche della mano nera.

C’hanno provato con Consip, Arabia Saudita ed Autogrill.

Il Cavaliere Nero è un uomo di spirito, riesce a sorridere anche quando a recitare sono dei Guitti cresciuti alla corte del Comico genovese o dei giornalisti Babbasuni con inchieste farlocche del tipo di quelle del “Cagotto dell’Autogrillo”

Ma tutti hanno un limite, anche il Cavaliere Nero ha il suo.

E quando il Cavaliere Nero s’incazza, allora succede che gli girano le palle e comincia la Giostra.

ALLORA SUCCEDE CHE:

.-il Contedelgrillo viene rimandato a casa assieme al suo fido Rocco, con piattaforma Rousseau e asfaltatrice a seguito.

Il Comico riprende le crociere in canotto (a spalla);

Il Casaleggio, viene licenziato e chiede un riscatto per la consegna delle liste degli iscritti.

-L’Imprescindibile del

“Conte o Morte”?

Ma quando mai, voleva essere una battuta;

-il PD da piena adesione al Governo Draghi;

-l’ammucchiata degli spergiuri, quelli del Nazareno e del Consigliori, il Grande Compagno Thailandese, scomparsi.

Regge soltanto lo smacchiatore di giaguari, ma soltanto perché viene considerato una macchietta per le Tv commerciali.

-Al Nazareno cambia tutto, via il Fratello del Commissario Montalbano, al suo posto il Nipote di zio Gianni, forte del suo charme francese.

-Quel che restava dei 5*, come si sapeva, si ricompongono e si allineano alla corrente “Abbiamo un mutuo da pagare”, mentre una sparuta pattuglia di Tupamaros si dà alla clandestinità nei giardini di Villa Borghese.

– Costringe sua Santità L’ELEVATO con casco , a scendere sulla terra, dalle parti di Montecitorio per cercare di salvare il salvabile, consegnandosi al nemico di sempre, il banchiere!

-Quelli che erano Liberi e Uguali sono diventati più Uguali che Liberi.

– Della granitica coalizione di CDX, faticosamente ricomposta dopo il Papete, è rimasta soltanto la “sorella” dei Fratelli d’Italia, che in Europa si allea al Fratello d’Ungheria.

Il grosso della truppa leghista, su consiglio del Dio Po, si è allineata e messa a disposizione di quello che fino a ieri veniva calunniato come il banchiere centrale, servo delle Banche.

-Il Barbaro Padano è diventato Europeista Convinto, tanto che finanche il Sacro Cuore dell’Immacolata si dice scandalizzato di tanto paraculismo.

Non beve più Mojito, ma semplici spremute d’arance, certificate siciliane.

-Berlusconi?

scacciato dalla politica si prende la rivincita e apre una compagnia teatrale, il BUNGA-BUNGA SHOW rendendosi disponibile ad assumere tutti i comici grillini prossimi alla disoccupazione.

– i Costruttori, responsabili socialisti e liberali, tutti in unica ammucchiata, riposti nello sgabuzzino delle pulizie.

L’unica a salvarsi è la Tatjana Rojc, in quanto oggetto di riscatto, gode di una clausola di salvaguardia sancita dalla Croce Rossa Internazionale per gli ostaggi.

-Tutta la cosiddetta libera informazione, (meno una, la solita) costretta, obtorto collo, ad ammettere la grande mossa strategica e politica del Fuoriclasse Fiorentino e del suo piccolo partitino del 2%…………….

E oggi, qualcuno riferisce di averlo avvistato, dalle parti dell’Hotel Forum di Roma, prendere a calci in culo l’Elevato.

Dell’Imprescindibile, punto di riferimento della sinistra del Nazareno, non se ne hanno notizie, ma solamente qualche indizio, un fazzoletto da taschino (pochette), galleggia sulle acque del Tevere, e tanti a chiedersi:

“che vordì?”

INSOMMA DI TUTTI I SOVRANISTI, POPULISTI E ACCOZZAGLIE VARIE, NE HA FATTO UN FAGOTTO, E LO HA PRESO CALCI IN CULO!

TUTTO QUESTO

e tanto altro ancora (come diceva Proietti), per dire di una sola morale, quella che:

“AL CAVALIERE NERO NON JE DEVI CAGÀ ER CA…!

HA STATO PROPRIO RENZI... IL RITORNO DEL CAVALIERE NERO

