Non si trovano lavoratori per il turismo. ? In Versilia non c’è un posto. “12 ore per 30 euro. Lì per lì accetti per i soldi. Poi guardi i contributi e ti rendi conto”

I sindacati sono rimasti agli operai in fabbrica. Sempre di meno perché sempre più automatizzate. Non hanno la minima idea di cosa sia e come funzioni il lavoro stagionale, il lavoro in ambito turistico, digitale, sportivo, artistico, informatico, cinematografico. Eccetera. Eccetera. Eccetera. Le forme di lavoro flessibile,ideate qualche anno fa,non permettono dei controlli completi, ammesso che li facciano. I sindacati dovrebbero pretendere orari fissi e definiti. Ma cosa dico…i sindacati…non ho ancora capito cosa fanno. Esiste ancora l’ispettorato del lavoro? Perché vedendo le condizioni disumane dei braccianti e lo sfruttamento di questi ragazzi, credo proprio di no.

L’Italia può permettersi turismo no-stop 12 mesi all’anno. Li vuoi fregare tutti? Solo contratti a tempo indeterminato e lavori 12 mesi. Questa è gente che vuole incassare in due mesi quello che persone normali incassano in 5 anni. Per i restanti 10 mesi si grattano e contano gli incassi in nero. Questa è l’impresa turistica italiana. Il clima, le bellezze naturali, l’arte e la storia ci permettono 12 mesi di turismo e allora se vuoi lavorare in questo settori solo contratti a tempo indeterminato.

Ci sarà pure differenza, ma nel Paese del Sole (universalmente riconosciuto) bisogna programmare. In febbraio avrai meno traffico; in estate ne avrai di più. Vuol dire che i dipendenti faranno le ferie in febbraio. In termini di turismo l’Italia ha da vendere molto più di ciò che si vede. Volontà e programmazione servono. Non posso credere che il turismo, la seconda voce del Pil, sia il prodotto di imprenditori che a sentire loro, quasi quasi non riescono a mettere assieme il pranzo con la cena… Ne trovino una migliore.

IL ROVESCIO DELLA STESSA MEDAGLIA! Se nessuno accettasse queste condizioni miserabili, i datori di lavoro sarebbero costretti ad alzare i compensi e a proporre contratti regolari. Il fatto invece che tanti accettino queste condizioni di lavoro miserabili fa quasi pensare al masochismo e alla poca dignità di questi lavoratori che alla fine diventano complici di chi li schiavizza.Si deve capire che se si accetta sempre tutto, le condizioni peggioreranno sempre più. Il datore di lavoro non ti offre di più se sa che tanto tutti accettano al ribasso. Un limite ci deve essere. È questione di giustizia.

PROVOCAZIONE! E se, si rinunciasse proprio alla paga? Si lavorasse per fare del bene a questi poveri Albergatori e Ristoratori? Se ci accontentassino che lo Stato ci permetta di scivere sulla nostra Carta di Identità “Professione Schiavo”! Ma vi mmaginate i nostri poveri imprenditori come sarebbero contenti? O dite che a quel punto pretenderebbero da noi un pagamento in loro favore per il lavoro che ci danno?

A me di questo squallore (datori di lavoro che rubano soldi a lavoratori e stato, ispettorati del lavoro che non lavorano come dovrebbero o sono corrotti, sistema mediatico che non denuncia il problema, e politica che se ne frega) la cosa che fa più schifo sono i sindacati, che si fanno pagare dai lavoratori per fare gli interessi dei padroni.

Non si trovano lavoratori per il turismo. ? In Versilia non c'è un posto. "12 ore per 30 euro. Lì per lì accetti per i soldi. Poi guardi i contributi e ti rendi conto"

