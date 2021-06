Ritirati, Virginia.Con la nuova tragedia dei rifiuti le elezioni a Roma saranno una gara a tre tra Michetti, Gualtieri e Calenda

La colpa è di Virginia Raggi. Per lei è finita. È l’ultimo colpo di grazia a cinque anni malati di nullismo e di insipienza. Lei dice che è colpa della Regione Lazio che non individua le discariche: troppo comodo. La Regione sostiene che due luoghi dove scaricare la mondezza sono stati individuati, ma che la sindaca non si muove e per questo chiede il commissariamento. In effetti, ai cittadini poco importa dove vadano a finire i rifiuti, importa che vengano tolti dalle strade.

Non è un reato, questo? Che differenza c’è fra un’industria che inquina, una ditta che altera il prodotto e il Comune di Roma che sarà indirettamente responsabile di malattie – malattie! – oltre che di sfregio del decoro della Capitale d’Italia? Il Pd protesta: non basta. Serve la magistratura, forse l’esercito per ripulire la città.

Lei, Virginia, ha smesso di sorridere come faceva fino a pochi giorni fa quando postava foto di gente felice intorno a lei a Ostia, o sulla Prenestina. Ma figuriamoci. Un sondaggio di Roberto D’Alimonte la dà irrimediabilmente quarta dietro Enrico Michetti, Roberto Gualtieri e Carlo Calenda. Per un sindaco uscente è una figura di palta. La sfida è a tre. Dice questo sondaggio che la vera incognita è la partita fra Gualtieri e Calenda per arrivare al ballottaggio, e che chi vi riuscirà vincerà la partita contro questo Michetti che al secondo turno non crescerà molto, a differenza degli altri due.

Sono tutti ragionamenti che non riguardano lei, Virginia Raggi, che divenne sindaca sulle ali dell’umor nero dei romani all’epoca infuriati con tutti e con il Pd in particolare. Ci hanno creduto, al cambiamento. Com’era la frase di Virginia la sera della vittoria? «Il vento è cambiato, signori…». Ecco, dovrà pronunciare la stessa frase a ottobre. Per evitare questa umiliazione, fa ancora in tempo a ritirarsi, farebbe una migliore figura. Davvero, è un consiglio spassionato e non polemico: ritirati, Virginia.