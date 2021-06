Solo il Pd li prende sul serio.Grillo e Conte fanno politica grottesca perché hanno voglia di niente, anzi grotteschissima

La faida interna di un partito morente probabilmente si risolverà oppure no, ma protagonisti, ominicchi e quaquaraquà a cinquestelle sono destinati a tornare nell’anonimato. La cosa che non si capisce è perché la sinistra insista nel tentativo di salvarli e redimerli, anziché dare rappresentanza politica al governo Draghi.

Riassunto: Giuseppe Conte, già segnaposto di Davide Casaleggio, già vice di Luigi Di Maio e già portatore della voce di Rocco Casalino, dice che non si merita il trattamento che sta ricevendo da Beppe Grillo e per una volta non si può che essere d’accordo con l’ex premier-per-caso: non si meritava che Grillo lo scegliesse dall’elenco del telefono per piazzarlo a Palazzo Chigi e non si meritava nemmeno di essere individuato come leader fortissimo di tutti i progressisti dagli imbelli del Partito democratico. Nessun merito, come quando si vince a tombola.

Giustamente Beppe Grillo non vuole smettere di sbigliettare e non vuole regalare all’avvocato di Volturara Appula la sua creatura, sua di Grillo, tra l’altro popolata dai talenti scovati dalla Casaleggio Associati per costruire un’impostura che non ha precedenti nella storia delle dottrine politiche, ma che alla lunga è stata svelata dalle incapacità palesi degli stessi protagonisti nonostante faccia ancora fessi i baluba di sinistra, tra cui il prossimo sindaco di Bologna e molti firmatari di appelli contro il neoliberismo.