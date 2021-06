Conte-Grillo, il festival dei paradossi.Come diceva Gramsci, “il vecchio muore e il nuovo non nasce”. Anatomia dell'”interregno”, tra statuto e realtà.

Sarebbe tecnicamente possibile anche se un po’ demodé, rispolverare qualche considerazione del vecchio Gramsci: “La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere. In questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati”. In fondo, la “transizione” dei Cinque stelle è tutta qui. Cioè che il Movimento non è più è fin troppo evidente da tempo, non ricominciamo ogni volta con i “vaffa”, l’acqua pubblica, l’alterità al sistema. Diciamo però che quella rottura incrociava una rivolta vera nel paese contro le élite, dove incazzato quanto Grillo c’era il ceto medio piegato dalla globalizzazione. Ciò che sarà, nell’Italia che cambia ai tempi della pandemia, nelle strutture sociali, nei modelli produttivi, nella mentalità, tutte cose estranee alla tenzone Conte-Grillo, come a buona parte del dibattito politico nazionale, dicevamo ciò che sarà – e soprattutto “se” sarà – semplicemente dipende, perché questa “Cosa”, di cui è rimasto uguale solo il nome, è avvolta da paradossi. Se preferite: svariate morbosità.

Il più grande (dei paradossi) è l’idea di “scalabilità” del Movimento attraverso la democrazia diretta. È questa la sfida di Conte che (altro paradosso) al Movimento non è iscritto, ma dal Movimento, anzi da Grillo è stato tecnicamente nominato alla guida di due governi, di segno opposto: utilizzare lo strumento, al tempo stesso il mito fondativo su cui sono nati, e più volte usato per legittimare ex post decisioni prese dall’altro, per conquistare la guida il Movimento. E, una volta scalato, “democratizzarlo” un po’, almeno così pare di capire, anche se la “forma partito” proposta è ancora avvolta da una nebulosa, perché è vero che i forum tematici e le scuole di formazione assomigliano a un partito tradizionale, ma non è chiaro, tanto per dirne una, se i dirigenti saranno eletti, nominati, chi e come prenderà le decisioni, e con quale livello di trasparenza e di collegialità.

Vorrei ricordare a tutti gli honesti, ma disagiati mentali, che quando Padova Schioppa pubblicò i redditi degli italiani, diede di matto, e di brutto. Ma se uno è honesto dove sta il problema? GRULLO ELETTORE! … ancora non l’hai capito che tutto il vostro battage ideologico è impegnato a martellare quei pochi fedeli che ancora andranno a votare GRULLANDIA per manifesta coercizione mentale. I vostri ragionamenti politici, oggi si fanno come ci fosse da gestire una holding offshore! …a scapito vostro capitelo se avete ancora un bricciolo di materia grigia!!

PS:Sarebbe anche ora che, dopo mesi di tira e molla, la smettessero con le loro grottesche diatribe di potere, e cominciassero ad occuparsi concretamente dei problemi dei cittadini. Che in questo periodo sono veramente tanti. Buffoni!

Ancora una volta pare che la politica (per fortuna adesso non quella nazionale, ma quella di un solo partito) non riesca a fare a meno di Conte e l’alternativa sia di nuovo “Conte o morte”, è il perpetuarsi di quell’incantesimo populista che ha avvelenato gli ultimi mesi del governo giallorosso, durante i quali sembrava che se fosse venuto meno Conte sarebbero successe cose orribili per l’intero Paese. chi aveva un po’ di sale in zucca sommessamente diceva che non era vero, ma veniva preso per un disfattista: Conte Conte Conte, non toglieteci il nostro Conte o ne moriremo! e la storia si ripete ora, che pare che senza Conte il M5S sia finito. Oddio, finito forse lo è a prescindere, ma continuo a domandarmi come sia possibile che un’intera classe dirigente di partito possa ritenere indispensabile legare le proprie sorti a un tizio che fino a tre anni fa era sconosciuto al mondo, solo perché dei sondaggi farlocchi dicono che è l’idolo delle folle, è come se coloro che hanno militato dal basso per anni dal 2009, i vari Fico, Di Maio, Di Battista, etc., non contassero nulla, avessero fatto anni di gavetta solo perché arrivasse un illustre sconosciuto a prendere il comando del Movimento, scalzandone anche il fondatore a calci,mi chiedo se davvero nessuno si renda conto di quanto assurdo sia questo complesso messianico della ggente nei confronti di Conte.Tutto ciò dice molto su quanto i penta-eletti (ma anche elettori) sono convinti delle proprie idee e quanto ad esse sono interessati…Non che mi importi dei 5 stelle, ma Conte è una nullità che affabula solo i poco istruiti sedotti dal sorrisetto.Ovviamente la mediocrità può essere riconosciuta solo da chi ha un’intelligenza e cultura adeguata.

Conte, ovvero lo specchio del popolo mediocre che adora un leader mediocre per incapacità di riconoscere la competenza, anzi, con un certo disprezzo verso la competenza. Un po’ come alcune casalinghe e operai che disprezzano le elites istruite.Fenomeno sempre esistito.Conte è per forza di cose l’idolo di quella parte di popolino un po’ ignorante che solo perché Giuseppi è un’avvocato allora deve essere automaticamente colto e competente.

Come se aver studiato giurisprudenza facesse diventare automaticamente una cima in economia, amministrazione, relazioni internazionali e tutte le competenze richieste per definirsi competente in politica.Ma vallo a spiegare alla casalinga di Voghera.

