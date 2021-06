Europei 2021, incredibile che inginocchiarsi per il razzismo crei così tante polemiche

Credo che il sollevarsi di tante polemiche, se sincere e non di facciata, debba essere considerata una reazione positiva. La valenza simbolica del rifiuto della Nazionale Italiana a condividere il messaggio antirazzista è enorme nella sostanza, penoso nei modi. In occasione di tornei simili tutti tendiamo ad identificarci con essa. Il giubilo dei giornali neofascisti può ben essere preso a riprova del tipo di Paese che i giocatori in campo stanno comunicando essere ormai il nostro.

Non ho sentito da nessuna parte (parlo della Federazione e dei giocatori) dire che “il gesto è stupido e ipocrita”. Ho sentito invece parole che, a mio avviso, denunciano vigliaccheria e ipocrisia. Inginocchiarsi se l fanno gli avversari, per esprimere loro solidarietà, quale significato può avere? Cioè, i giocatori nella nostra Nazionale dimostrano solidarietà a degli altri giocatori che mettono in atto un gesto di protesta contro il razzismo, ma si guardano bene dal dire che condividono tale protesta? Si può essere più ipocriti di così? E poi, un’ultima considerazione. Siamo passati da “lasciamo libera scelta ai giocatori” a “facciamo decidere agli avversari”. Una farsa.

E rimango disgustato da tanta vigliaccheria. O razzismo vigliaccamente nascosto. Ma anche dal fatto, che sia qualcun altro a poter decidere se posso o non fare una cosa perfettamente legale, legittima e non violenta né a gesti né a parole.

E con ciò si evidenzia semplicemente che non tutti i giocatori italiani sono “intimamente” contrari al razzismo e probabilmente esprimono plasticamente ciò che è attualmente presente nella realtà sociale e culturale in Italia. Non si tratta del rifiuto di un’omologazione imposta o di inappropriatezza del contesto: semplicemente esprimono liberamente, coscientemente e con apprezzabile (perchè non negano ciò che sono) sincerità il loro riconoscimento di una diversità tra gli uomini in base alla “razza”. Personalmente sono più dispiaciuto che nella prossima partita si inginocchi chi in realtà non è convinto del significato del “gesto”: il ruolo “educativo” lasciamolo alle famiglie, dove genitori e figli possono essere stimolati a discutere del perchè inginocchiarsi o meno.

“non lo so io come si possa definire, ma certamente non protesta, non gesto anti-qualcosa. Non è un accidente di niente.” E’ un gesto simbolico, che assume il significato che viene dato al gesto stesso. Alzare la mano aperta per salutare è un gesto universalmente riconosciuto, per esempio. Il nastro rosso è un simbolo della lotta all’AIDS. E il gesto di inginocchiarsi non è irrispettoso nei confronti di nessuno, ma esprime la protesta contro gli abusi delle forze dell’ordine nei confronti della gente di colore (questo è il significato di tale gesto in America; noi l’abbiamo mutuato nella protesta contro il razzismo). L’esempio relativo all’inno di Mameli, invece, è profondamente irrispettoso nei confronti dell’intera Nazione. E comunque una cosa non esclude l’altra, non trova? E, mi spiace contraddirvi, ma considerato tutto quello che è successo e che sta succedendo, e le parole che vengono spese e le spiegazione che vengono date, direi che a questo punto inginocchiarsi perchè si crede che si debba manifestare pubblicamente, da un palcoscenico come quello degli Europei che vengono visti da milioni di persone, sembra proprio che richieda una certa dose di coraggio. Coraggio che sebra latitare un po’, da queste parti e giocatori ITALIANI.

Per me la verità è solo una, molte persone in italia (e non solo) hanno paura di manifestarsi antirazziste. Forse per una questione non razziale ma politica. In prima fila nelle questioni razziali ci sono quasi sempre persone e gruppi di Sx. Quindi la maggior parte degli sportivi ricca fino al midollo non vuole passare per movimentista di Sx. Io mi inginocchierei senza nessun problema e ammiro totalmente coloro che lo fanno e lo faranno. Una cosa è certa, finchè tutto il mondo non diventerà antirazzista il razzismo non morirà.

Europei 2021, incredibile che inginocchiarsi per il razzismo crei così tante polemiche

