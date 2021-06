L’omosessualità è libertà umana, non una rivincita del progresso

Articolo 3 della Costituzione Italiana:

Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

E’ come il motto “La legge é uguale per tutti” Nessuno o ben pochi hanno quest’uguaglianza e “guarda caso” spesso dipende dal conto in banca e dalla politica.

Riassumendo la legge c’é ma quando fu fatta l’omofobia era un dato di fatto altro che !

Dunque si dovrebbe applicare, che sia scritta e non applicata non ne vedo alcuna utilità.

Chi e contro la legge ZAN! allora chieda anche l abolizione della legge mancino che difende gli ebrei, e la legge che ricorda la liberazione dai campi di sterminio istituendo la giornata del 27 gennaio.

Andando per ESEMPI è come se si chiedesse di dichiarare non punibili gli omicidi in attesa che inventino il marchingegno che rende invulnerabili.

Qualcosa non torna… Quell’insinuare illiberale, in ipotesi, il ddl Zan al pari delle leggi omofobiche ungheresi…. Da’ tanto l’impressione delle posizioni della destra estrema nostrana a cui si è cercato di mettere l’abito elegante.

Non capisco quali danni potrebbe causare il ddl Zan. Sicuramente tutto è migliorabile, ma per capire lacune, punti critici e distorsioni è necessario passare dalle parole ai fatti, ovvero implementazione utilizzo. Senza sperimentazione sul campo ci si perde in disquisizioni spesso sterili e fuorvianti. Per i sacri princìpi saremmo ancora qui a sacrificare i vitelli grassi al dio e ad ammazzare quelli che vivono oltre il fiume.

La legge Zan aggiunge la categoria dei gay, trans donne e handicappati, ad una legge che esiste già ed è in vigore si chiama legge mancino che attualmente protegge ebrei, altre razze, ( neri, asiatici ecc) e le religioni. Se io in una processione, insulto un cattolico dicendogli cose come auguragli la morte o augurargli che dei talebani gli taglino la testa, e lo dico solo per far capire il mio concetto sarei perseguitato dalla legge mancino. Se lo dicessi ad un pride a degli omosessuali, come in altre circostanze, hanno fatto dei Leghisti, non subirei nessuna conseguenza. Il suo ragionamento dunque vuole proporre l abolizione della legge Mancino anche nella sua attuale forma in vigore? Chi è stato vittima di sterminio nei campi hitleriani non va protetto? ( che poi nei campi di sterimionio sono stati ammazzati anche i gay) Le ricordo inoltre che la legge Mancino è già stata usata dai giudici e vi è già giurisprudenza consolidata e nulla e nessuno ha mai protestato. La verità lo sa qual è invece? E’ che chi si oppone alla legge Zan vuole continuare a usare parole di insulto e di lileggio nei confronti di minoranze sessuali, usandole a proprio uso e consumo, nei comizi, sugli altari, e via dicendo spaventando e impaurendo tutta una categoria . Vede Rutte, olandese e’ un liberale, difende i ricchi e per questo nulla c’è’ di male, ma i liberali pagano le tasse e rispettano la costituzione in Olanda e la libertà di tutti. Rutte, se fosse in Italia, partirebbe da Cavour, i nostri della destra, così tanto liberali invece partono da Mussolini. Anche lei sig. Giornalista cerchi di partite da Cavour e non da altri dubbiosi lidi di oscuro pensiero per farsi finto liberale. Altrimenti lo dica chiaro se non va bene la legge Zan non va bene neanche la legge Mancino, e magari torniamo alle leggi razziali del 1938.

Sul matrimonio e sulle adozioni voglio spezzare una lancia nei confronti degli eterosessuali, il matrimonio per lo stato è un contratto. Anche dare in uso un appartamento è un contratto lo posso fare con modalita contrattuali diverse, affitto e comodato. Io liberalizzerei la questione se sei gay nella vera libertà dovrei scegliere o il matrimonio o l Unione civile se sono etero uguale invece ora un uomo e una donna non possono scegliere l Unione civile, che essendo meno vincolante produrrebbe meno liti di divorzio, meno questioni patrimoniali, e meno ex mariti ridotti sotto un ponte

