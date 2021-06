Qui si vedono i limiti evidenti del comico e lo spessore nullo del politico.

Quattro mesi. Sono quelli che passano dall’incontro all’hotel Forum, dove Beppe Grillo aveva chiesto ufficialmente a Giuseppe Conte di prendere in mano i destini del Movimento 5 stelle, allo strappo sancito dal fondatore con il discorso tenuto ai parlamentari. Quattro mesi, sedici settimane in cui l’ex premier ha lavorato a un nuovo statuto, nuove regole per quello che doveva diventare il suo Movimento. Un periodo leggermente più lungo rispetto a quello preventivato, fatto di studio e trattative come detto dallo stesso ex premier nella conferenza stampa di ieri, che si è accavallato al lavoro di ricerca dei candidati in vista delle amministrative dell’autunno prossimo. E che è stato segnato da alcuni strappi che hanno portato lentamente alla rottura di queste ore. Tra questi sicuramente c’è il primo intervento di Beppe Grillo per blindare la regola dei due mandati, ma soprattutto il forfait di Giuseppe Conte alla visita dall’ambasciatore cinese che l’ex premier ha disertato all’ultimo per un “impegno di famiglia“. Solo dodici giorni dopo Grillo sarebbe andato a Roma per incontrare i parlamentari e attaccare l’uomo che lui stesso aveva voluto al vertice del Movimento. E che già nell’estate del 2019, quando era caduto il governo gialloverde, aveva lanciato tra “gli elevati“, spingendo per il governo Conte 2.

Volete rendervi conto che voi eletti dei 5 stelle vi state occupando solo dei fatti vostri? poltrone, terzo mandato, garante del partito ecc. e che del lavoro che dovreste fare per gli Italiani ve ne state bellamente disinteressando? Questi sono i deputati e senatori di questo movimento di incapaci. Sono nemici dell’Italia e amici dei loro portafogli.

Siamo insomma alle comiche finali per questo movimento che, scalato da un gruppo di giovani opportunisti (nella media dei loro colleghi degli altri partiti, si intende) ha fatto deragliare una forza politica nata come alternativa al vecchio sistema, finendo per trasformarlo in un partito omologato al resto dei vecchi partiti, con i quali attualmente spartisce le poltrone del governo. Poltrone che ora, non vuole mollare. Ora si parla enfaticamente, infatti, di ‘rifondazione’ del movimento, findegndo di non vedere che Conte non rifonda nulla: e’ la perfetta continuazione di quellla strategia degli inciuci cominciata da Di Maio nel 2018, che ha portato il M5S dal 32% delle politiche di quell’anno al 16% attuale. Rifondare veramente il M5S, significherebbe fare una inversione a U rispetto quella strategia, cominciando a rottamamare tutti i vertici responsabili di questo fallimento. Invece, la ‘rifondazione’ di Conte, ha un solo significato: l’abolizione del vincolo dei due mandati, che consenta ai vertici di continuare a mangiare con la politica, in barba a tutto quanto promesso all’inizio.

