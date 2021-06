Renzi (Iv) recita il de profundis al M5S: “È finito. Ma governo andrà avanti fino a fine legislatura”

Conte prova a prendersi la leadership del Movimento, smarcandosi da Grillo, ma c’è chi, sul futuro della causa pentastellata, non scommette un euro. E’ il caso di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, secondo il quale “ho l’impressione che il M5S sia finito. L’ho detto ad aprile di quest’anno dicendo che Conte non avrebbe preso la guida del partito” ha detto l’ex rottamatore, ieri, ospite all’evento di SkyTg24 “Live in Firenze”. I 5 Stelle “hanno cambiato idea sulle Olimpiadi, sul Tap, sul doppio mandato, sulle alleanze tra un po’ anche sul reddito di cittadinanza e mi auguro presto”, ha aggiunto l’ex sindaco di Firenze. “Conte? Nulla contro di lui. Ritengo però che Draghi sia molto meglio. Se Conte discute dello Statuto con Di Maio, Casalino e Di Battista quello è il suo habitat naturale, non mi preoccupa. Se discute del futuro del Paese sì” ha quindi aggiunto. E ancora: “se uno non è capace di mediare fra Toninelli e Taverna, mi lascia più tranquillo che il presidente Draghi sia al governo”. Quindi una battuta rifilata a quanti ironizzano sullo scarso peso elettorale di Iv: “Tutte le volte che ci dicono che non contiamo niente combiniamo qualcosa che cambia la politica italiana. Col 2% abbiamo mandato a casa Conte, bene così”. Infine una battuta sulle elezioni: “Se si va al voto oggi, da un lato per la riduzione del numero dei parlamentari e dall’altro per la crisi del M5S più che dimezzato, questi non rientrano in Parlamento nemmeno in gita scolastica. Prima di andarsene, non creeranno problemi al governo”.

E aggiongo “Io credo che il Movimento 5 stelle sia morto e destinato a scomparire. Non si guardi ai sondaggi dove il 60% non risponde, bisogna guardare la prospettiva: chi deve votare oggi per M5S? In passato chi voleva una rivoluzione e quale rivoluzione quando i 5 Stelle hanno cambiato idea su tutto? Di Maio dall’aereo di Stato o Conte che ha governato con due schieramenti diversi? Cos’è oggi il Movimento 5 Stelle? Io penso che non abbia futuro”. Così Matteo Renzi alla presentazione del libro di Sandro Gozi ‘Il bersaglio’.

“Va capito che faranno i grillini” che “stanno discutendo più del ruolo di Rocco Casalino che degli italiani. Ma dovranno decidere da che parte stanno in Europa. Stanno con i socialisti? Allora Conte sarà competitor più di Enrico Letta che di Matteo Salvini”.

“Ho appena sentito Conte dire di essere un grande sostenitore del governo Draghi… Forse non avevo capito, mi ero perso un passaggio, forse era Gozi che voleva il Conte Ter” ha detto Renzi.

Renzi (Iv) recita il de profundis al M5S: "È finito. Ma governo andrà avanti fino a fine legislatura"

