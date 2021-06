Sbloccati i licenziamenti. Eccezione solo per il tessile. La spuntana, Renzi e Confindustria. Arriva la proroga di due mesi per le cartelle e l’addio al Cashback

DRAGHI:Tira dritto per la sua strada usando la forza della ragione e quella che gli deriva dalla larga base di consenso parlamentare.Lo stop del cashback,è un grande successo per la gente onesta e responsabile.Ottimo. Prossimo passo la rimodulazione del reddito di cittadinanza, bisogna approfittarne ora che i grillini sono allo sbando.

E’ una misura iniqua, discriminatoria, e irresponsabile:

1) Escude gli anziani e tutti coloro che non hanno dimestichezza con le tecnologie digitali. Anche quelii che di solito pagno già con carta.

2) Privilegia i pagamenti in presenza a scapito dell’home banking.

3) E’ irresponsabile, perché espone al rischio di contagio chi può pagare in sicurezza da casa.

4) E’ contro l’ambiente, perché spinge a frammentare le spese, con la moltiplicazione di scontrini (inquinanti) da smaltire.

I 5 STONZI SI METERANNO DI TRAVERSO DICONO.Amici stronzi 5 stelle. siete al the end finale avete dimostrato di non essere all’altezza di governare il paese con i vaffa non si va da nessuna parte. Se nascera’, e dico se, la creatura voluta da Conte. Grillo permettendo, sara’ una cosa completamente diversa e tanti grillini alla prossima tornata elettorale spariranno. Sara’ una forza politica che si assestera’ ad essere ottimisti intorno al 10 per cento non di piu’- Amen.

Sbloccati i licenziamenti. Eccezione solo per il tessile. La spuntana, Renzi e Confindustria.E ferma il cashback dei 5s

Dal primo luglio le aziende dell’industria manifatturiera e dell’edilizia avranno la libertà di licenziare. Italia viva e la Lega hanno fatto asse per impedire che passasse la proroga del blocco dei licenziamenti per tutti i settori per altri due mesi. Il compromesso finale prevede il blocco dei licenziamenti selettivo. Il tutto ora troverà spazio in un decreto che dovrà essere approvato entro la fine del mese dal momento che il blocco scade il 30 giugno.

In pratica, ci sarà lo sblocco per i settori in ripresa, come industria manifatturiera ed edilizia, mentre lo stop con cassa covid resterà fino al 31 ottobre per i comparti genericamente legati alla moda, come tessile, calzature, pelletteria. E anche per le aziende in stato di crisi (come quelle che hanno terminato gli ammortizzatori sociali), che potranno però chiedere 13 settimane di Cigs gratuita. Secondo alcune ricostruzioni, nel corso della cabina di regia di ieri, fra le varie forze di maggioranza ci sono stati momenti di acceso confronto.

Come quando fra i componenti del governo è stato fatto un ragionamento sulla possibilità di una proroga tout court del blocco per due mesi. All’ipotesi si sarebbero detti favorevoli Andrea Orlando (Pd), Stefano Patuanelli (M5S), Roberto Speranza (Leu) e anche Renato Brunetta (FI). Ma a dire no sarebbero stati Giancarlo Giorgetti (Lega) ed Elena Bonetti (Iv). Alla fine l’hanno spuntata Salvini e Renzi e tutti hanno dovuto ripiegare sulla mediazione portata al tavolo dal ministro Orlando. La soluzione trovata sarà sottoposte alle parti sociali. Oggi il premier Mario Draghi vedrà i sindacati ai quali, già si sa, il compromesso escogitato non basta.

