“Andiamo avanti? Mai indietro”. Così l’ex premier, intercettato davanti alla sua casa di Roma.

Conte su Grillo: “Svolta autarchica che mortifica tutti”

Chi è che diceva “Noi tireremo diritto”?

Non una bella persona e non una bella fine, né per lui né per l’Italia.

Ora, Mr. Pochette dice che andrà avanti… mai indietro!

Non ho nessuna stima per Grillo e i molti minus habens da lui portati in Parlamento e, addirittura, al governo.

Però è un dato di fatto che Grillo ha portato questo pseudopartito da zero al 32% dei voti degli elettori, voti veri, non virtuali.

In 2 anni e mezzo di Governi Conte, sostenuti da M5S, questo consenso è passato dal 32 al 16% (voti europee).

Quindi, il Capo (?) del Governo che ha fatto dimezzare i voti del partito che lo ha messo lì, che non passa da una elezione neppure a pagarlo oro, pretende che Grillo, l’ideatore, gli lasci tutta l’eredità senza alcun merito.

Questo soggetto è veramente un tipo curioso.

Cmq, vediamo cosa otterrà se farà un partito suo, quali saranno le sue idee (le ha mai avute) e le sue proposte CONCRETE.

Dopodiché, penso che non otterrà risultati molto diversi da quelli di Fini Di Pietro o Monti, spero anche meno e che, come è apparso dal nulla, nel nulla ritorni.

Qualora si raggruppassero Conte-Fini-Monti-Di Pietro potrebbero fare un partito tutto loro.

Si accomodi alla porta senza insistere, avvocato, è finita. Al massimo può crearsi un partitino come Fini,Di Pietro, Monti . Le sarebbe piaciuto fare il colpo grosso e prendersi un movimento cui lei non ha dato il minimo contribuito, e non ne condivideva una sola riga degli obiettivi e del programma. Lei dal movimento ha preso solo notorietà e prestigio immeritato, senza dare in cambio alcunché. E glielo dice un ex iscritto,e che se ne è andato subito quando è arrivata troppa gente come lei.

Chiudiamo i porti ai clandestini……… no, volevo dire, teniamoli aperti….. io non ho detto di chiuderli è stata colpa del ministro degli interni……mai con quelli di Bibbiano…..volevo dire: mai dire mai con quelli di Bibbiano. ORA! L’unico ideale rimasto da parte degli elettori pentastellati è il reddito di cittadinanza, ma Draghi smonterà anche quello, come sta facendo con tutti gli obbrobri grillini, in ultimo il cashback

"Andiamo avanti? Mai indietro". Così l'ex premier, intercettato davanti alla sua casa di Roma.

