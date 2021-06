M5S, Letta “preoccupato per la rottura”

La rottura interna all’M5s non preoccupa rispetto alla tenuta del Governo Draghi. Lo assicura il segretario del Pd Enrico Letta, oggi a Bologna per presentare il suo libro ‘Anima e Cacciavite’. Nella contesa tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, spiega Letta, “il Pd sta col Pd. Noi facciamo il nostro percorso, poi guardiamo questo momento di rottura con preoccupazione, ma anche con profondissimo rispetto”. Ma teme per la tenuta del Governo Draghi a causa della rottura nell’M5s? “No, no”, risponde secco Letta.

M5s: Salvini, Conte o Grillo? Si allontanino da governo Paese – “Non so se ha ragione Grillo o se ha ragione Conte, secondo me hanno torto tutti e due e prima si allontanano dal governo del Paese, tutti e due, meglio e’ per l’Italia. Pero’ da democratico chi prende i voti e’ legittimato” a governare: lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa a Bologna.

M5s: Tajani, rottura non abbia conseguenze sul governo – “La rottura Grillo-Conte ci auguriamo non provochi conseguenze negative sul governo. Mettere in difficolta’ Draghi in questo momento significherebbe fare un danno agli italiani che invece chiedono stabilita’ ed efficienza al governo per sconfiggere definitivamente il coronavirus sia sul fronte sanitario che su quello economico. Speriamo prevalga il buon senso”. Cosi’ il coordinatore nazionale di Forza Italia, commenta all’ANSA, lo scontro tra Grillo e Conte.

M5s: Renzi, tutto davvero molto bene e secondo le previsioni – “Tutto davvero molto bene e tutto secondo le previsioni ‘Contro Corrente'”. Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi, commentando la bufera nel Movimento cinque stelle con la rottura tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte.

M5S: Della Vedova, guerra tra grillini non danneggi Draghi – “Grillo non lascia a Conte il M5S della rivoluzione giacobina e populista ma raddoppia: ovvio. Il Pd aveva scommesso tutto su Conte e ha perso: previsto. Ora evitiamo che la guerra tra grillini faccia danni a Draghi. Lavoriamo subito a un soggetto federativo di europeisti e LibDem”. Lo scrive su Twitter il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova.