E’ iniziato il derby. Chi sta con Conte e chi sta con Grillo. Il M5s è finito. Tutto quello che succederà da domani sarà altro. Altro giro. altra corsa. A 1/2 notte si chiude.

Come lo ha creato così lo distrugge.

Il vero Conticidio: Grillo dà dell’incapace a colui al quale ha affidato per ben due volte il governo del Paese. Accade spesso alle leadership cooptate, quando il cooptato si mette in testa di far fuori il cooptante.

Da uno che non ha mai votato 5S e mai lo farà, assisto ad uno spettacolo incredibile e direi grottesco.

Grillo, piaccia o no, ha fondato il movimento, è ancora il padrone del simbolo e una volta vinte le elezioni ha visto i rappresentanti 5S eletti cedere su quasi tutti i punti programmatici sulla base dei quali gli italiani li hanno scelti.

Io sono sicuro che tra i 5S di grido sostenitori di Conte l’obiettivo più importante è superare lo scoglio della incandidabilità dopo il secondo mandato (vedi Giggino) che infatti verrebbe superata con il nuovo statuto.

La conferenza stampa di Conte è stata il nulla cosmico: nessun accenno a progetti politici, nessuna possibile alternativa alle soluzioni di Draghi, insomma solo una questione di potere.

Nessuno mi toglie dalla testa che, dietro a tutto questo, ci sia lo zampino del PD.

Ai Dem Grillo non è mai andato a genio, e la cosa è risaputa fin da quando rifiutarono la sua candidatura alle primarie per la segreteria del PD, nel 2006.

Con Conte, invece, l’idillio è quasi da fiaba romantica.

Zingaretti lo ha definito “punto di riferimento dei progressisti” e lo stesso Letta lo ha trattato da interlocutore privilegiato, in vista dell’ “alleanza strategica” tra le due forze politiche..

Anzi, Letta ha interloquito con Conte trattandolo già da capo del M5 s, nonostante Conte non sia neppure iscritto e non abbia tutt’ora ricevuto alcuna nomina ufficiale nel movimento, concordando con lui alleanze, strategie e candidati alle comunali.

Dopo la caduta del Conte bis e l’avvento di Draghi, Grillo si è rivolto a Conte (unico personaggio istituzionalmente “spendibile”, riconducibile in qualche modo ai 5S) per riorganizzare il Movimento.

Ed ecco che, con il ben noto “tempismo” dopo due anni di silenzio la Procura si è mossa, provocando la nota reazione di papà Beppe, che lo ha indebolito non poco all’interno del movimento…Dopodichè Conte se ne esce con uno statuto che praticamente mette l’ “elevato” in naftalina.

Grillo alla fine si “sveglia”, se ne rende conto e copre di insulti Conte.

l’Avvocato del popolo risponde con una conferenza stampa nella quale formula non un ultimatum, ma una vera e propria richiesta di resa incondizionata: “arrenditi alle mie condizioni, accetta lo statuto così com’è, senza modifiche, perchè comunque lo farò votare dagli iscritti su un’altra piattaforma e ti soffierò il movimento in ogni caso”.

Grillo risponde alla sua maniera, con un gran vaffa a Conte.

Conclusioni: il PD voleva un M5s a guida Conte, con Grillo estromesso o “imbavagliato” a dovere.

In quest’ottica, sono sicuro che tra il PD e Conte esista un accordo, in virtù del quale Conte avrebbe di fatto cacciato Grillo, trasformando l’antico Movimento antisistema in un partito “istituzionale, moderato e ulivista” da inserire stabilmente nel progetto di una “coalizione Ursula”….. ovviamente a guida PD.

Ora, che il pd facesse il tifo per conte non ho dubbi; che lo abbia spinto a questa mossa può senz’altro darsi. Ma se davvero il pd è l’arteficie di queste vicenda, allora si è di nuovo dato la zappa sui piedi: il pd infatti ora rischia seriamente di trovare conte a capo di un partitino che non gli porterà in dote tutti i voti krillini e, peggio, che pescherà anche tra i suoi elettori… Un vero capolavoro. Al punto che qui non pochi ipotizzano la mossa della pochette: sostituire letta con conte.. e aggiungerei questo: fregando conte per la seconda volta: durante la crisi infatti fu il pd a convincere conte che si doveva tentare il tutto per tutto per far fuori renzie…

Le nostre previsioni si sono avverate. Sono sotto gli occhi di tutti. Il Grillo Parlante si riprende quel che resta del M5stelle. E abbraccia Casaleggio. Molti elettotorii del movimento erano e sono in Buona Fede. I capi, Grillo in testa, no. E poi andate a rileggere le tesi di Casaleggio padre. Qualcosa di abberrante che dice la verità su Grillo&Casaleggio. Associati. E sui loro obbiettivi. Grillo risponde a logiche internazionali di un certo tipo. E prende per i fondelli tutti.ORA Letta & PDIOTI, leggiete bene i risultati della vostra strategia. Non siete in buona Compagnia. Dovrete andare al Voto, perdere le elezioni e rifondare il Partito Democratico. Invece voi preferite tiri a campare. Con Grillo o Conte braccetto non andate da nessuna parte. Torna indietro, Letta e Pdioti.Dunque l’autore del conticidio non fu Renzi, ma Grillo, quando ostacolo’ le elezioni anticipate e impose Draghi. Avvisate Travaglio che come grullanllista è patetico.E i sostenitori del M5s si dividono..c’è chi da del buffone a Grillo e chi da dell’incapace a Conte…..tutti hanno ragione finalmente hanno capito…Sì, ricordiamo “Conte o morte”, e ricordiamo anche che non era solo il M5S a proclamarlo…

Comunque, prendiamo atto che tutti prendono beatamente atto, senza far una piega né esprimere un qualsivoglia giudizio, che questo qui ci ha beatamente detto di averci fatto governare per oltre due anni da un incapace (per non usare l’aggettivo più appropriato), a capo -aggiungiamo- di un Governo di incapaci.

Bel risultato, italiani.Questo M5S ha già fatto tanti disastri, che non vale più la pena parlarne! Grillo e Conte vadano per la propria strada,e ci metto pure i PDIOTI che per entrambi sarà in salita e molto ripida!

E' iniziato il derby. Chi sta con Conte e chi sta con Grillo. Il M5s è finito. Tutto quello che succederà da domani sarà altro. Altro giro. altra corsa.

