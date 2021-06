Lo sfaldamento del Movimento 5 Stelle rappresenta una minaccia più per il Partito democratico che non per la tenuta del Governo guidato da Draghi

Lo sfaldamento del Movimento 5 Stelle

La fine anticipata del cashback, misura varata dal Governo Conte-2 su pressing del Movimento 5 Stelle, che non a caso ha chiesto un passo indietro sulla decisione presa in cabina di regia lunedì, potrebbe rappresentare un altro duro colpo per i pentastellati, il cui futuro non appare ancora chiaro dopo che Beppe Grillo ha “liquidato” ieri Giuseppe Conte. Le loro difficoltà potranno pesare sull’azione del Governo rendendolo più instabile? «Dal mio punto di vista la situazione di M5s crea più difficoltà all’alleanza di sinistra che non al Governo», è la risposta di Francesco Forte, ex ministro delle Finanze e per il Coordinamento delle politiche comunitarie.

Gi eletti dei 5 Stelle saranno più liberi di accasarsi con altri partiti, ma credo che principalmente resteranno attaccati a Di Maio, il quale non ha certo bisogno di Conte. Il ministro degli Esteri si sta dimostrando molto abile ad adeguarsi alla corrente del momento. Se prima era filo cinese, non ha avuto problemi a diventare filo atlantico accogliendo a braccia aperte il Segretario di Stato Usa come se fosse un suo vecchio amico. Tanti tra i pentastellati, quindi, lo seguiranno sperando anche di essere rieletti. E non è detto che Di Maio stia con la sinistra, sia nelle amministrative, sia, soprattutto, nell’elezione del presidente della Repubblica, dove questo gruppo di parlamentari trasformisti potrebbe avere un ruolo importante.

Secondo lei Di Maio potrebbe arrivare a votare il capo dello Stato con il centrodestra?

I Presidenti della Repubblica sono sempre stati votati da coalizioni trasversali. E perché mai Di Maio dovrebbe votare necessariamente con il centrosinistra? Voterà per chi potrà garantire a lui e ai suoi benefici futuri, come incarichi o poltrone in alcuni enti che possono durare anche oltre la fine della legislatura. Probabilmente il ministro degli Esteri, come già ha fatto presentandosi come difensore del ceto medio, cercherà di collocarsi al centro, da dove si possono anche votare candidati del centrodestra, oltre che del centrosinistra.

Lo sfaldamento del Movimento 5 Stelle rappresenta una minaccia più per il Partito democratico che non per la tenuta del Governo guidato da Draghi ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo