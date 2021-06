Luigi d’Arabia.Il gran disastro diplomatico di Di Maio negli Emirati (cui ora Draghi dovrà rimediare)

Di questa unica e solitaria iniziativa di politica estera di Di Maio nessuno si è accorto sino a quando non è deflagrata la durissima reazione del principe Mohammed bin Zayed, capo di Stato degli Emirati, che prima ha negato all’aereo che portava in Afghanistan i giornalisti italiani di fare scalo nel suo paese, costringendo il ministro della Difesa Lorenzo Guerini a condurre una cerimonia senza invitati per la fine della missione italiana a Herat. Poi ha intimato lo sfratto entro il 2 luglio della base aerea italiana di al Minhad. Il disastro è che questa base è fondamentale per i nostri contingenti in Afghanistan, in Kuwait e Iraq.

Organizzare il ritiro in atto del nostro contingente militare dall’Afganistan senza fare base negli Emirati è non solo molto costoso, ma anche molto complesso. E questo vale anche per il supporto logistico al nostro contingente in Iraq. Di fatto al Minhad è l’unico e indispensabile baricentro logistico per l’Italia in tutto il Medio Oriente.

Ma non basta, Mohammed bin Zayed minaccia ora anche di far saltare tutti i contratti dell’interscambio Italia–Eau che valgono ben 4 miliardi di dollari l’anno. Infine, ma non per ultimo, gli Emirati di fatto rompono – perché stupidamente provocati – le relazioni diplomatiche con l’Italia proprio nel momento in cui svolgono un ruolo fondamentale per la tregua politica in Libia e mentre tutte le cancellerie occidentali guardano ad Abu Dhabi come baricentro di una grande svolta politica in Medio Oriente.

Invano, da settimane, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha premuto su Di Maio perché rimediasse al disastro combinato. Incapace di agire, se non come agit prop o come pappagallo delle posizioni dei colleghi europei, il titolare della Farnesina ha infatti lasciato che la crisi si incancrenisse.

Guerini non ha avuto altra scelta se non investire della questione direttamente Mario Draghi, che si prepara ora a rimediare ai danni del suo dilettantesco ministro degli Esteri.