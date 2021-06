MARIA ELENA BOSCHI. RENZI E “Italia Viva ha salvato il paese”

Conte non riesce a guidare i Cinque Stelle. A maggior ragione non poteva guidare il Paese. Avere Draghi a Palazzo Chigi oggi è un bene per l’Italia. Qualcuno dirà grazie a Italia Viva?

Maria Elena Boschi

“Aver sfiduciato Conte per mettere Draghi è stata una scelta coraggiosa di Italia Viva. Ciò che sta avvenendo in queste ore nei Cinque Stelle conferma che abbiamo salvato l’Italia. Non eravamo noi gli irresponsabili. Irresponsabile era chi diceva allora: o Conte o voto”. Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, si esprime così sulla rottura tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. “Tutto davvero molto bene e tutto secondo le previsioni”, il sarcasmo mostrato ieri da Matteo Renzi sui social. “Secondo Grillo ‘Conte non ha visione politica, né capacità manageriali, non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione’. Stavolta ha ragione Beppe Grillo. Lo avevamo capito da tempo infatti abbiamo staccato la spina al governo prima che potesse far troppi danni”, le parole di Ettore Rosato, presidente di Italia Viva.

La conclusione del comico jokergrillo, praticamente ha descritto il profilo del CONTE e dei 5 stelle che siedono a Roma. Mi domando, se Conte chiede l’autonomia da Grillo allora l’autonomia non ce l’aveva nelle precedenti legislature Presidente del consiglio? Insomma sarebbe andato al G20 a dire quello che pensava Grillo? Grillo voleva influire in Europa oltre che in Italia? Oppure Conte è piaciuto e piace a tante persone perché l’autonomia ce l’aveva già? Allora perché la vuole? C’è qualcosa che non quadra.PER FORTUNA CHE RENZI Cè.

La crisi del M5S è la crisi del populismo in Italia che ha prodotto risultati fallimentari come il reddito di cittadinanza che non è stato in grado di abolire la povertà o risolvere i problemi del lavoro.

L’ unica visione che hanno è il potere. Speriamo in una autocombustione, hanno già fatto abbastanza danni.

Prima o poi tutti i populismi crollano davanti ad un’ITALIA VIVA!

