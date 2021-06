Esattamente UN GRANDE e Conte Casalino e c.(Salvini compreso)

Non si sono ancora ripresi.

Matteo Grande mediano ,come Tardelli , Oriali , grandi Campioni che vinsero i Mondiali . Noi appassionati sappiamo che i mediani interrompono il gioco avversario quando diventa pericoloso , ma sopratutto DETTANO i tempi , il gioco.., gioco e partita … uno spasso il digrignar di denti dei topini e delle topine del fu Giuseppi … un singolare azzeccagarbugli che solo la derelitta politica pentastellata e un un’elettorato imbelle, potevano assurgere al ruolo di Presidente del Consiglio di una nazione europea, un un’incapace, che sul solco dei vari Toninulla, dj FoFo`e i gemelli diversi, Giggino e il Dibba, hanno ridicolizzato agli occhi del mondo la nostra nazione.

Fortunatamente qualcuno (Renzi) ha posto fine a questo sciatto delirio, fatto di incompetenza, faciloneria e pressapochismo, piazzando uno stimato economista nella stanza dei bottoni, e di fatto dando il via alla disarticolazione del vulnus democratico grillino e delle sue truppe cammellate che amabilmente frequentano queste pagine … a questi ultimi,qui non siete ospiti graditi, pertanto, tornate a pascolare nel Blog delle Stelle, dove sarete in buona compagnia a ragliare alla luna.

Matteo Grande mediano , come Tardelli .Ma sopratutto grande visione di gioco DETTANDO i tempi , e il gioco da sviluppare per vincere le partite.

