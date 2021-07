Conte non vuole essere un prestanome.Ma perché cosa è stato fino ad ora?

Questo essere incapace e bugiardo è idoneo per passare al partito della ditta di Letta e & c…. Nella logica di uno vale uno Grillo ha trovato nel Conte il manichino giusto da mettere a palazzo Chigi, tutto tirato a nuovo in giacca e cravatta e il capello lisciato.Ha chiesto in prestito soprattutto : dignità, coerenza, e capacità politica. Comunque è sicuramente un grandissimo…. Opportunista e anche speculatore.

Doti molto rare, che ad esempio un certo Draghi non ha !!! Eh si non si può avere tutto..Da un burattino in mano a una massa di incompetenti incapaci e presuntuosi, appunto , immobile nella sua politica fino alla fine . questi sono esseri politicamente inutili . in capaci e pericolosi per la democrazia e per il paese , special modo in questo periodo di tante complicanza gia pregiudicate dal non fare. a casaaaaa è il suo posto giusto . .Non dimenticheremo mai la scena quando tra Dimaio e Salvini e con dei foglietti volanti disse a costoro:-questo lo posso dire? l’ineffabile Conte. All’inizio chiedeva a Salvini e Di Maio se poteva parlare. Poi il potere gli ha dato alla testa, arrivando alla compravendita di senatori per asfaltare Renzi. Quando uno non si pone limiti e non conosce nemmeno i propri limiti. Avvocato azzeccagarbugli.

Conte non vuole essere un prestanome. Ma perché cosa è stato fino ad ora?

