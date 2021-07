Di Maio – Conte, un’ora di faccia a faccia.La scissione è partita, Di Maio resta con Grillo.

La favoletta di chi cerca l’unità del movimento lasciamola ai bambini scemi. Questa è una guerra e come tale va combattuta. Senza esclusione di colpi. Ora dopo essere stati edotti sulle non qualità ci serve sapere, come è stato scelto il signor “nessuno” . Quali siano i suoi protettori e i suoi legami con la destra internazionale, con i “servizi” e con i mass media e social. A chi risponde Casalino e i suoi boys dei social.. Se il movimento vuole salvarsi deve aprire, come una scatoletta di tonno, il capitolo ex

Credo che uno degli spartiacque che farà decidere per l’uno o per l’altro, sarà senz’altro il vincolo dei due mandati. Di Maio, che teme che non sarà riconfermato in presenza di quel vincolo, questo lo sa perfettamente, ma sa anche perfettamente che al di fuori del marchio “5Stelle”, se pur eletto, non graviterebbe più in area governativa. Così, per l’ambizioso ragazzo, tutti i suoi sogni di gloria si spappolerebbero come quella ricotta, in testa alla contadina, che cade per l’incauto inchino fatto al potente di passaggio.

Quindi Di Maio farà di tutto per non dover fare quello che non ha mai fatto : prendere una decisione; e i suoi sforzi per riattaccare i cocci saranno centuplicati, anche perché sa che i due contendenti, superato il risentimento per l’orgoglio ferito, non vedono l’ora di rimettersi insieme. Bravo Di Maio, tu si che hai capito tutto!

SI avremmo due partiti padronali, populisti sudisti/assistenzialisti praticamente identici? È chiaro che l’elettore (ma anche l’osservatore attento!) farà fatica a distinguere… e poi c’é anche il rischio di inflazionare il segno politico, del tipo: se c’è troppa roba uguale allora non vale nulla.

Insomma io la scissione non la vedo possibile, nel senso che non produce nulla di positivo, ma solo confusione e stanchezza.

La scissione è partita, Di Maio resta con Grillo. Di Maio resta con Grillo ???? ottima notizia tornerà alla stadio più velocemente. P.S. ma non era lui che diceva che Conte era il miglior presidente del consiglio degli ultimi 20 anni ed era anche un grande trascinatore politico per il partito ?

Con Conte qusi tutti i parlamentari che hanno fatto 2 legislature .Sono convinti che siamla sola possibilita’ di essere eventualmente rieletti. L’idea di tornare a sedere ai giardinetti dopo aver assaggiato la torta li terrorizza .Con Grillo il resto e il furbo Di Maio , convinto ormai di essere uno statista .Tutti e due i gruppi a dividersi le briciole di quella che la mitica rivoluzione annunciata..Fanno calcoletti e cercano assicurazione per essere ricandidati. Se Grillo tiene al Movimento deve mantenere la regola dei due mandati. Il centro dello scontro è soltanto per la ricandidatura. Non esistono altri problemi. Sono soltanto fatti personali. Avevano chiesto il rispetto delle regole ed avevano promesso agli elettori che avrebbero mantenuto la regola. Se adesso chiedono eccezioni non hanno alcuna credibilità. E Grillo sbaglierebbe se candidasse per la terza volta. La politica non richiede di essere eletti in Parlamento.

Ciò che di positivo c’è in questa vicenda è la ulteriore frammentazione di un movimento che, per la consistenza acquisita nelle elezioni del 2018, ha rischiato di svolgere un ruolo gravemente perturbatore nella politica italiana.

Il probabile fallimento dell’estremo tentativo di Conte di fare rientrare il movimento nell’alveo di una gestione responsabile dimostra il suo insuperabile vizio di origine, di essere una forza aggregata sulle facili basi della pura contestazione, in assenza di una comune visione del come gestire le tanti irrisolte questioni che paralizzano il paese.

Ora il problema è soltanto garantire la governabilità del paese in questo scorcio di fine legislatura e fronteggiare gli eventuali colpi di coda di un movimento tentato da gesti eclatanti per cercare disperatamente di sottrarsi alla dissoluzione. Per fortuna c’è Draghi.

Poi, con le elezioni politiche del 2023, tutto si ricomporra’, e i resti dei 5stelle – sotto veste grillina, contiana o dimaiana – avranno il ruolo marginale delle tante meteore affacciatesi come un lampo sulla scena politica italiana e per ciò inevitabilmente destinate a non lasciare traccia.

