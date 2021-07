Grillo o non Grillo, la verita’ e’ che Conte era, e’ e resta un arrivista. E #nevalevalapena FARE CIò CHE ABBIAMO FATTO.

Grillo o non Grillo, la verita’ e’ che Conte era, e’ e resta un arrivista. La fiducia i politici, come ogni cittadino, la devono conquistare, meritare e mantenere con comportamenti corretti e nella massima trasparenza.

Ne conosco uno soltanto, Matteo Renzi, che DA SEMPRE fa politica alla luce del sole e che ha rischiato piu’ volte in prima persona ”l’osso del collo” per il bene dell’Italia.”Aver sfiduciato Conte per mettere Draghi è stata una scelta coraggiosa di Italia Viva. Ciò che sta avvenendo in queste ore nei Cinque Stelle conferma che abbiamo salvato l’Italia. Non eravamo noi gli irresponsabili. Irresponsabile era chi diceva allora: o Conte o voto.”Maria Elena Boschi

Un plauso a Maria Elena Boschi che non piu’ tardi di ieri ha ricordato che Italia Viva ha salvato il paese. Nulla di piu’ vero! ITALIA VIVA HA SALVATO IL PAESE‼

Brava Maria Elena hai avuto il coraggio di seguire sempre Renzi anche nei momenti piu difficili affrontando tutte conseguenze che ne sono derivate ……

Ora è il momento della risalita la verità sta venendo a galla,certa parte della politica sta mostrando il suo vero volto e gli italiani cominciano a capire ….

LO SO CARA ACCOZZAGLIA DELLO STATUS QUO! È dura, molto dura, riconoscere la verità. Quello che la Boschi dice e certifica lo sanno praticamente tutti, lo immaginano tutti, lo pensano tutti!

Quello che nessuno fa invece, è quello che scrive Maria Elena Boschi, perché?

Perché si fa ancora fatica a riconoscere quello che è sotto gli occhi di tutti, perché i Media, i giornalisti, i politici, gli amministratori vari fanno cosi fatica a riconoscere i meriti del Ragazzo Fiorentino che ha salvato l’Italia per 3 volte negli ultimi 3 anni ?

Perché, per quale ragione occulta ed inconfessabile questa lampante verità non viene riconosciuta? In nome di chi i di cosa non si può riconoscere a Renzi quello che è di Renzi? Chi lo impedisce e per quali ragioni?

Ci vuole la grinta e l’anima candida della Boschi per affermare un qualcosa di scontato! Perché altri non lo fanno? Chi glielo impedisce?

Poi la politica è lotta e sangue, quindi ognuno si comporterà democraticamente come crede, può darsi anche che Renzi rimanga ancorato al suo 2% o che decida addirittura di lasciare la politica, affari legittimi suoi, ma il non voler riconoscere quello che è un indubbio, indiscusso suo merito, suona male, sembra quasi un che di “mafioso”..

Ciò che vi manca CARA ACCOZZAGLIA DELLO STATUS QUO! E CHE nella vostra azione politica italiana è la preparazione culturale, intesa come studio dei problemi, come conoscenza dei processi risolutivi, come confronto con gli avversari (e non lotta fratricida)…

Occorre la capacità di calcolo millesimale dei cambiamenti in atto…

Qualità che scopro in abbondanza nelle pubblicazioni e negli interventi che solo MATTEO RENZI esprime nel mercato della cultura italiana.

L’impianto politico di chi si ferma a 1=1 e honesta’/honesta’ vale solo per gli analfabeti e i pecoroni…

Noi che apparteniamo al gruppo di Matteo Renzi aspiriamo a ben altro…

E #nevalevalapena FARE CIò CHE ABBIAMO FATTO. ultima modifica: da

