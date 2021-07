M5S, Calenda: «Andrebbero cancellati dalla storia politica del Paese»

” I 5 Stelle non solo stanno esplodendo ma hanno espresso il degrado della cultura politica di questo Paese. Io penso che vadano cancellati dalla storia politica di questo Paese. Tutti i tentativi per tenerli in piedi da parte del Partito Democratico sono pericolosissimi e sbagliati”. Lo ha dichiarato il candidato sindaco di Roma Carlo Calenda, a margine di un’incontro a Milano con il sindacoBeppe Sala, a proposito del M5S. “Non credo che sia giusto e dignitoso vedere sui giornali una discussione tra Grillo e Conte, penso che debbano sparire e tornare a fare i lavori che facevano prima. Liberiamoci di questi buffoni” ha detto ancora Calenda.

Beh, come si fa a dare torto a Calenda? La subalternità del Pd al grillismo ha prodotto già danni devastanti.E «Andrebbero cancellati dalla storia politica del Paese» Ma non sarebbe il caso di chiudere con i resti di un frangia di velleitari in ritirata che nessuno più vuole mantenere in vita avendo dato prova provata di nullità politica. Ormai il greto del fiume politico è per loro ampiamente prosciugato insieme ad ogni banditore di chiacchiere e tali sono costoro. L’unico che può ancora per ragioni – che lei cCalenda continua a denigrare per poi elogiare – è RENZI che ha salvato un margine di credibilità in grado di tenere in piedi una dialettica politica per un un progetto capace di guardare in prospettiva con il distacco e lo spazio dialettico con praticabile credibilità. INSOMMA A SALVATO L’ITALIA DAI CONTI E GRULLI.

“Caro Letta, molla Conte e Grillo, due frutti avvelenati”DICE CALENDA.

Ottima idea, il PD deve finire di inseguire i populisti per ‘limitare i danni’ alle prossime elezioni. Deve avere la forza di abbandonare M5S e Conte per allearsi con le altre forze moderate di centrosinistra.Calenda ha mille ragioni. Che il PD cessi la sua incredibile sottomissione ai 5S e lavori per un centrosinistra il più largo possibile. C’è un solo problema: che il PD è sottomesso alla sinistra di LeU. I quali, non appena vedono qualcuno che apre bocca su qualsiasi cosa, lo accusano di liberismo. Sono proprio loro i primi che si sono inginocchiati a un nulla come Conte, scambiandolo per un erede di Lenin.

