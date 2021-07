Marco Travaglio/ “Grillo non è lucido: Conte è l’unico futuro per il M5s”

CARO TRAVAGLIATO LA PURA VERITA’ DELL’AVVOCATINO E!

L’avvocatino, sostenendo – come ha fatto nella conferenza stampa di ieri – di avere lavorato per far nascere il governo Draghi, ha detto la verità. Lui è stato dismesso in febbraio, ma era dal maggio precedente che era stato avvertito, prima in colloqui bilaterali, poi in pubblico, anche con documenti circostanziati sulle cose da fare con urgenza, che avrebbe dovuto cambiare passo. Perché l’Italia, per dirla all’osso, non poteva permettersi l’inerzia irresponsabile nella quale la stava trascinando, fissato solo sui suoi giochi di potere. Ha tirato e tirato la corda, ignorando prima i consigli, poi le critiche aperte. Talmente convinto di poter prendere in giro gli italiani e l’Europa, da arrivare a sfidare in Parlamento chi non poteva fare altro che opporsi apertamente alla sua linea sconsiderata. Fino alla ricerca, fallita, di una armata Brancaleone, umiliante per le istituzioni e la politica, che gli salvasse il posto. Un comportamento progressivamente sempre più scriteriato, prolungato per nove mesi. Così si è suicidato ed è arrivato Draghi. E per fortuna. Draghi starebbe ancora a casa sua se l’avvocatino avesse avuto un minimo di interesse per il Paese e di intelligenza politica. Quindi, quando dice che ha lavorato per far nascere il governo Draghi, ha perfettamente ragione. Che poi questa sua affermazione sia una credenziale per il futuro, come immagina che sia, è solo la conferma della sua più totale ottusità politica.

Marco Travaglio a Tg2 Post: "La peculiarità del conticidio è che la vittima non muore mai, anzi si rafforza quando qualcuno crede di averla eliminata"

Marco Travaglio ha sposato la causa di Giuseppe Conte e non sta lesinando attacchi a Beppe Grillo. Intervenuto a Tg2 Post, il direttore de Il Fatto Quotidiano ha parlato così del garante del Movimento 5 Stelle: «Mi ricorda quell’automobilista che imbocca l’autostrada in contromano e pensa che sbaglino tutti quelli che gli vengono addosso. E’ impressionante vedere la raffica di reazioni sotto il post su Facebook di Grillo: si stenta a trovarne di favorevoli. Tutti si rendono conto che l’unico futuro per il M5s è la leadership di Conte, sono tutti increduli che l’unico a non averlo capito sia quello che i 5 Stelle li ha inventati».

Marco Travaglio è convinto che l’ex premier uscirà ancora rafforzato da questa vicenda: «La peculiarità del conticidio è che la vittima non muore mai, anzi si rafforza quando qualcuno crede di averla eliminata. Pensiamo quando Salvini lo butto giù, rinacque con il Conte II. Pensiamo a quando hanno tentato di buttarlo giù all’inizio del Conte II, prima della pandemia, Conte si dimostrò un buon premier inventandosi il primo lockdown europeo e inventandosi il Recovery Fund. Poi l’hanno buttato giù veramente, pensavano che gli italiani se lo sarebbero dimenticati, ma invece lo troviamo dopo cinque anni ai vertici della popolarità. Ora ci ha provato Grillo, ma siamo sicuri che Conte uscirà indebolito? Non ne sono sicuro e non sono sicuro che la partita sia chiusa nel M5s».

MARCO TRAVAGLIO: “GRILLO NON É LUCIDO”

«Credo che la partita sia tutta da giocare, dipenderà da cosa deciderà di fare la base degli iscritti e cosa decideranno parlamentari e ministri: se restare attaccati a Grillo o se appoggiare una leadership che rappresenta il futuro del Movimento, ovvero quella di Conte», ha aggiunto Marco Travaglio, che si è brevemente soffermato sull’operato del governo Draghi: «Il governo Draghi sta lavorando, ma quelli di prima non è che si girassero i pollici. Alcune cose le condivido, altre non le condivido per niente, come la sospensione del cashback». Tornando sul caos in casa M5s, ha ribadito: «E’ difficile che il M5s si ricompatti dopo l’uscita di Grillo. La ricomposizione tra Grillo e Conte la vedo impossibile, ma non è impossibile che la base sia nelle condizioni di decidere da chi vogliono far guidare il Movimento». Marco Travaglio ha poi stroncato il post del comico genovese: «Mi è sembrata una persona non lucida quella che ha scritto, non si capisce niente. Lo Statuto di Conte non sarebbe stato seicentesco se il garante avesse potuto mettere il becco nella politica estera o nella comunicazione? Grillo può fare il padrone del M5s finchè vuole, ma è stato lui a chiamare Conte».

