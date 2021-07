Si scrive M5s, si legge anche Pd. Questa crisi lo riguarda: frana il “piano a”, senza avere un “piano b”

Caro Pd, si è ristretto il campo largo.

Si scrive Cinque stelle. E questo si vede a occhio nudo e si sente nel fragore rumoroso di una crisi “antipolitica” dell’“antipolitica”, tra lo sfregio irreversibile dell’immagine di Conte scolpito in quell’“incapace” di chi lo aveva elevato e la solita casalinata: il non più Elevato che affida la sua imperturbabilità a una foto in tenuta da tennis, dopo aver subito un dritto e rovescio che avrebbe ribaltato anche Bjorn Borg.

Ma si legge anche Pd, de te fabula narratur, perché questa crisi lo interroga e lo riguarda. Per carità, scurdammoce o’ passato anche se il re è nudo, e questa nudità rende legittime le domande su ciò che è stato. E cioè su chi ha avuto in mano il paese nel momento più drammatico della sua storia e su cosa teneva insieme una classe dirigente, se così si può chiamare, improvvisata, senza un vincolo interno di solidarietà, isterica nelle sue modalità di manifestarsi. Ovvero solo il potere. E finito il potere di governo si è sfasciata attorno a una lotta di potere nel Movimento. Non la politica, ma il potere.

Il PD ha agito alla solita maniera: far fuori il personaggio scomodo (Grillo) per consegnare un Movimento “ulivista” e “addomesticato” al più fidato Conte, con lo scopo di creare un fronte di csx “allargato”, nel quale però la nomenklatura piddina (ben più esperta e ammanicata nelle stanze del potere) la faccia da padrona.

Tuttavia, Grillo è Grillo… un “gaucho”, un “guerrillero” imprevedibile e fuori dagli schemi…. e questo i generali del PD, abituati alle manovre politiche convenzionali di palazzo, non lo hanno considerato.

Il Prof. Letta ha agito nella solita ottica piddina, tipica di un partito in cui i segretari vengono regolarmente “assassinati” (politicamente, si intende) come accadeva agli imperatori della Roma tardo-imperiale.

Un modo di far politica, quello dei Dem, più simile al decadente impero Bizzantino, che ad un moderno paese democratico del XXI secolo.

Ma Grillo non è nè Romano, nè Bizzantino…..piuttosto un “barbaro” nei toni e nel modo di agire.

Ed è stato questo, l’errore fondamentale del PD.

In tutto questo gioco, Conte si è rivelato per quello che è: un maneggione (ricordiamo le “manovre” per arruolare i vari ciampolillo) un giuda, che ha finto di lavorare per il Movimento 5 stelle, mentre aveva già un accordo con il PD per assumere il controllo totale (i “pieni poteri”) del Movimento, relegando Grillo alo ruolo bossiano di “padre nobile”…. e pure un bugiardo, talmente spudorato da avere il coraggio di affermare in pubblico, in conferenza stampa, che Lui (Conte) “aveva favorito fin dall’inizio la nascita del governo Draghi” e di non avere un “piano B”.



E non a caso Crimi – fino ad oggi personaggio insignificante e nell’ombra – si è mosso con piglio da “comandante”, invocando una decisione del Garante….nominato (guarda caso) da Conte. Il piano B, invece, Conte ce l’ha eccome….E NON SO COME ANDRA A FINIRE,Si e già ha mobilitato le sue quinte colonne all’interno della compagine dei 5s, per ingaggiare una battaglia all’ultimo sangue allo scopo di annientare Grillo e consegnare il movimento ai suoi padroni piddini.E non a caso Crimi – fino ad oggi personaggio insignificante e nell’ombra – si è mosso con piglio da “comandante”, invocando una decisione del Garante….nominato (guarda caso) da Conte. La guerra civile dei 5s è appena iniziata ed ancora non si può prevederne l’esito.

Il PD (vero mandante delle manovre di Conte) sta alla finestra a guardare, pronto a intervenire con manovre dietro le quinte (arruolamento di parlamentari) e a scatenare il suo imponente apparato mediatico per rafforzare il messaggio che Grillo è una scheggia impazzita, ormai fuori controllo, da rottamare, mentre Conte rappresenta il futuro di un Mov. 5s maturato, responsabile e pronto ad assumere un ruolo nella futura “coalizione Ursula”.DICONO DA GRULLANDIA.

COMUNQUE: Ben gli sta al PD dei Zingaretti-Bellini col loro campione di progressismo prof. avv. Conte&pochette tenuto solo in piedi dalle balle galattiche del vicepremier Casalino. Meno male che Renzi se ne è andato da questo partito che dovrà ripensarsi profondamente o rimanere nel limbo a vita. Improvvisata, senza un vincolo interno di solidarietà, isterica: la classe dirigente del PD, pensavo.Il primo banco si prospetta già il prossimo 13, sul tanto amato DDL Zan, in cui, qualcuno potrebbe fare qualche sgambetto populista.

Il PD ha rinunciato a rinnovarsi, ovvero ad accettare nuovi dirigenti di nuove generazioni capaci di ribaltare paradigmi consolidati (ed anche i caminetti). Per paura che vengano fuori nuovi Mattei Renzi si sono ristrette le primarie, tornate alle modalità stumpiane (la scheda con un solo nome a Roma grida vendetta) … Senza rinnovamento non è possibile avere nuovi leader, intesi, questi, come personaggi che portino un valore aggiunto (e voti) al partito. Renzi è stato discusso a lungo ma ha, effettivamente prodotto cose, molte delle quali di sinistra, che hanno giovato al Paese. Renzi è l’unico che è stato capace di affrontare (e vincere) Salvini nello scontro a Porta a Porta. Chi, della dirigenza attuale, ne sarebbe capace? … Rinunciare al rinnovamento solo per paura di perdere il potere causa proprio la perdita del potere … e l’implosione … P.S: Enzo Pollono fa bene a ricordare che l’avvicendamento di Letta alla Presidenza del Consiglio fu votata nella direzione del PD anche dai cuperliani. 138 voti su 150. I 12 furono dei civatiani. In Parlamento da tutti i senatori e tutti i deputati (di nomina bersaniana). La motivazione era legata alla lentezza estrema del personaggio Letta. Incredibilmente è stato richiamato alla segreteria in un momento nel quale il mondo politico di muove a velocità siderali …E aggiungo: quando tanti giornalisti nutrono la stessa accidia nei confronti di un politico comincio a pensare che quel politico sia valido.

ORA SI PREVEDE Un disastro elettorale del PD alle prossime politiche potrebbe anche essere salutare, nell’ottica di spazzare via quella specie di “corte bizzantina”, con i suoi mediocri professorini, per arrivare ad un centro progressista e moderato, che si basi sul pragmatismo e sulle competenze, che la smetta di inseguire le sirene di una sinistra retrò, brava negli slogan quanto incapace di affrontare i veri temi del paese.

Il populismo esiste tanto a destra quanto a sinistra…. e quello di sinistra non è meno pernicioso di quello di destra.

Si scrive M5s, si legge anche Pd. Questa crisi lo riguarda: frana il "piano a", senza avere un "piano b"

