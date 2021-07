Salvini a S. M. Capua Vetere a difendere gli agenti: “Non sono criminali, no all’identificazione”

Oggi incontro Draghi-garante detenuti. Il leader della Lega: “Una mattanza anche le violenze sui poliziotti”. Il Pd lo attacca

Salvini ignora che nei paesi civili, Germania in primis, gli agenti in servizio antisommossa sono identificati con una sigla a caratteri cubitali sulla parte posteriore della divisa a garanzia sia degli agenti che dei cittadini coinvolti.Certo per Salvini pestaggi e macellerie sono il segno della civiltà del suo partito e della pseudo ideologia che lo qualifica.

“Sono qui a ricordare che chi sbaglia paga, soprattutto se indossa una divisa. Questo però non vuol dire infangare e mettere a rischio la vita di 40mila appartenenti alla polizia penitenziaria che rendono il Paese più sicuro”. Giusto. Però quando delinque un immigrato non dice mai che anche se ci sono immigrati delinquenti non vuol dire che tutti gli immigrati lo sono.. Chissa perchè.. Inoltre non mi sembra che fossero pochi gli agenti. nel video se ne vedono tantissimi molto attivi a dare sberle, calci e pugni..

Facile menare chi non può difendersi. Erano forse in pericolo di vita? Erano stati aggrediti con coltelli o anche a mani nude? Che pericolo poteva essere uno sulla sedia a rotelle? Me lo spieghi SALVINI..Nessuno dice che gli agenti non devono usare la forza ma la devono usare solo se è necessaria.Siccome per ora la nostra Costituzione vale ancora (art 27) i primi a rispettarla devono essere le forze di polizia. Non siamo, almeno per ora, in uno Stato militarizzato e dittatoriale. Caro SALVINI, c’è una differenza tra una democrazia, in cui ci sono leggi a tutela di tutti che devono essere rispettate da tutti, anche dalla maggioranza (e tra queste ci sono quelle a tutela dei condannati, che sono privati solo di alcuni diritti, non di tutti), e l’oclocrazia, in cui qualunque cosa le masse approvano è legittima in quanto tale.

