Gravissimo avvallare, come lui fa con queste parole, violenza, tortura, abuso di potere. Cerca forse i voti dell’estrema destra? Il solito destroide inqualificabile ignorante delle regole fondamentali della democrazia ..e purtroppo è pure senatore ..chd già rende l idea del livello raggiunto dai rappresentanti delle nostre istituzioni con la pur a complicità dei partiti.

Salvini giustifica la reazione, come i fascio nazisti . Mattanza dall’una e dall’altra parte: pareggio dei crimini. I decenni ed i secoli NON insegnano nulla e si ritorna al “più forte” FORTE con i deboli e miserevole con i Forti. Vigliacchi i presunti criminali e chi li sostiene e li aizza, come bestie e li istiga a delinquere.

Sullo squallore della dichiarazione di Salvini è pure inutile soffermarsi…. Per lui ogni motivo è buono per accreditarsi a “paladino” di qualcosa quale che sia e questa miserevole vicenda gli dà soltanto l’opportunità di mostrarsi più fascista dell’ amica fascistina per contenerne l’espansione a spese della Lega….Parlando invece di cose serie, mi piacerebbe sapere se fra i CINQUANTADUE agenti sospesi siano compresi il CAPO delle guardie e il DIRETTORE del carcere di Santa Maria Capua Vetere !!…No, perché è IMPOSSIBILE che dei sottoposti nell’ambito delle Forze Armate quali che siano, facciano una qualunque cosa senza esserne stati autorizzati (e nel caso COPERTI) dalle superiori gerarchie…Chi indossa una divisa non va nemmeno in bagno se non comandato …figuriamoci prendere un’iniziativa del genere: “rompiamogli le ossa così capiscono con chi hanno a che fare” !!…Quindi sospensione ed un po’ di carcere per i 52 e MOLTA PIU’ galera per gli altri DUE !!….O non è che andrà a finire come a GENOVA con i fascisti in divisa solo biasimati ed il loro capi (vedi Palmerini) promossi e lodati per la macelleria sudamericana che avevano orchestrata a Bolzaneto ed alla Diaz !!

Un fuori di testa che porta solidarietà agli aguzzini solo perché ha fatto i conti…..(anche se con una mano sola) sono circa 40.000 unità che compongono il corpo della polizia penitenziaria…e son voti che per vicinanza potrebbero attirare anche quelli di altri componenti delle forze di polizia…… fino a qualche centinaia di migliaia….. Si dice ‘ solidarietà’ ma si chiama paraculismo, materia nella quale il populismo becero del nostro eccelle da sempre e non gliene può fregar di meno del problema che questa azione inqualificabile sollevi agli occhi di tutti, in un Paese già condannato a livello europeo per tortura e malversazione dei detenuti, la cosa importante è strappare consenso alla Meloni sullo stesso campo di gioco.

Da me credere che tutti gli uomini in divisa siano dei criminali. Ma se scopriamo che alcuni lo sono, non è con la solidarietà verso i delinquenti che si rafforza la fiducia verso le forze dell’ordine. La mia solidarietà va agli uomini in divisa onesti.

PS: Adesso stanno scoprendo che nelle carceri avvengono pestaggi. Tutti sanno che in ogni carcere c’è una squadretta in pianta stabile, costituita da carcerieri che per avanzare nella carriera sono disponibili a somministrare il “santantonio” a detenuti “indisciplinati”. Giustissimo parlare di questi crimini, ma come mai non si parla dei quattordici detenuti morti, non si è capito come, nelle circostanze di quelle rivolte? Silenzio tombale. Purtroppo in Italia non esiste un giornalismo d’inchiesta e non esistono neanche giornalisti coraggiosi, tutti hanno una fifa fottuta a mettersi contro Istituzioni intoccabili e pericolose. Pensate all’impunità di cui godono certe Istituzioni, pensate alla loro inquietante potenza di cui anche i politici ne hanno paura e pensate quanta debba averne il cittadino comune che non ha le reti di salvataggio dei politici. E dicono che l’Italia è un paese democratico.

