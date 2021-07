Il dietrofront sul cashback è un grand bel segnale politico: ci dice che a governare sono gli altri.

Metà del paese vive solo grazie al lavoro nero…al resto pensa ci pensa la non politica con i condoni e le amnistie. L’Italia è contro gli onesti.

A Churchill è attribuita una frase sferzante: “gli Italiani giocano a calcio come se fosse una guerra e fanno la guerra come se fosse una partita di pallone”. Purtroppo c’è tantissimo di vero, con l’aggravante che l’arbitro e i giocatori sono corrotti e il pubblico è connivente.

Non ho mai attivato il cashback ma pago con il bancomat e carta di credito ogni volta che posso. Non mi serve il rimborso dello Stato per obbligare “il venditore” a pagare le tasse. Questo deve essere l’obiettivo, non incassare qualche euro.

Lo so è una vita che sento i politici parlare di riforme,con i risultati che tutti conosciamo. In questo contesto eliminare una misura come il cashback è un chiaro segnale politico, non solo perchè chi governa ora ha cancellato qualcosa fatto dal precedente governo. Indipendentemente dall’efficacia pratica del provvedimento, l’abolizione del cashback è un messaggio ai cittadini, in cui si fa capire che non si è favorevoli a rimuovere uno strumento che non contribuisce ad un cambio di mentalità ed allo stesso tempo non si da attenzione di incentivare i comportamenti virtuosi cioe pagare le tasse. Per me non è una questione marginale,

Tra pagamento elettronico (o anche non elettronico ma rintracciabile) e diminuzione dell’evasione non c’è alcun legame diretto. La massa ignorante, eccitata dai messa media che non conosce l’abc della contabilità, continua a pensare, erroneamente, che ci sia un legame diretto. Vi spiego perché (a oggi, in Italia): 1) gli incassi (ovvero i pagamenti), anche se documentati, non entrano nell’imponibile. Solo lo scontrinato o il fatturato entra nel reddito ovvero nell’imponibile 2) dal punto 2 (che non è un’opinione ma l’attuale norma fiscale) deriva che anche se si incassa in forma elettronica (o rintracciabile) ma non si scontrina o non si fattura (o lo si fa per importi parziali) SI FA EVASIONE 3) non vi è un obbligo a denunciare (registrare, comunicare, etc.) i conti correnti dell’impresa o libera professione. Pertanto, si può benissimo collegare il CC del POS a quello della nonna, al vicino di casa, al prestanome in Uganda 4) voi direte: si ma con le banche dati l’AE può accertare. Si però lo deve fare e comunque l’evasione c’è già stata: riscuotere quanto dovuto è un altro cinema, ci sono N gradi di giudizio, la lentezza dell’apparato amministrativo, ottimi avvocati tributari e i condoni 5) l’unico mezzo certo e diretto contro l’evasione è solo lo scontrino o la fattura per importo intero. Quando l’IVA è compresa (commercio) non è difficile; quando l’IVA è esclusa (artigiani e liberi professionisti), chi paga il 22% per nulla o, se tra imprese, tasse per nulla?

Il dietrofront sul cashback è un grand bel segnale politico: ci dice che a governare sono gli altri. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo