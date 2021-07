Le violenze sui detenuti.Così Bonafede ignorò gli allarmi sulle carceri

Con gli stessi modi viene trattato il caso di Santa Maria qualche giorno dopo. Dal carcere segnalano qualche intemperanza dei detenuti del reparto “Nilo”. Non viene chiamato in causa il Gom, il Gruppo operativo mobile, il reparto scelto della Penitenziaria abituato a gestire vicende complesse. Ma arriva invece il Gis, il Gruppo di intervento speciale, una specie di celere. È la scelta della rappresaglia. E le violenze raccontate negli atti della Procura sono quasi scontate, secondo fonti del Dipartimento.

Fino al 16 ottobre 2020 quando, dopo un’interrogazione del deputato di PiùEuropa Riccardo Magi, il ministero della Giustizia, per voce del sottosegretario Cinque Stelle, Vittorio Ferraresi, va in aula a dire: «Quella di Santa Maria è stata una doverosa operazione di ripristino della legalità». Com’è possibile che Bonafede e il suo ministero abbiano difeso quelle violenze? In realtà non sapevano. La vecchia gestione del Dipartimento aveva consegnato relazioni nelle quali si diceva che tutto era stato fatto nel rispetto della legge. E che nessun abuso era stato commesso. I nuovi vertici del Dap avevano chiesto informazioni alla procura sull’inchiesta in corso, ma non erano state fornite informazioni per tutelare il segreto istruttorio. «E noi come ministero – dice oggi Ferraresi – non potevamo attivarci per un’indagine interna perché questo non è consentito in presenza di un’inchiesta della Procura». Come ha detto ieri il garante Palma, se davvero si vogliono cambiare le cose, bisognerà intervenire anche su questo.