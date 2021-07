L’implosione del Movimento: Renzi sfida i Cinque Stelle e li invita a pubblicare il carteggio Grillo-Conte

Il leader di Italia Viva ne ha anche per il Pd: «Gli inconsolabili che rimpiangono Conte, a mio avviso, fanno del male al Pd. Ma credo sia un dibattito lezioso: se persino Grillo dà dell’incapace a Conte, penso che siamo arrivati ai titoli di coda del Movimento Cinque Stelle. Lasciamoli fare da soli: si stanno distruggendo da soli, inutile intervenire».

Poi fa un primo bilancio del governo Draghi: «Il fatto che non ci siano più Arcuri, Bonafede, Costa, Boccia, Provenzano e che al loro posto ci siano persone più capaci come Figliuolo, Cartabia, Cingolani, Gelmini, Carfagna mi sembra una svolta positiva. Ovviamente è solo l’inizio. Però io sono molto ottimista. L’Italia vedrà tra il 2022 e il 2023 un nuovo boom economico. Il fatto che lo gestisca Draghi e non i grillini è un gran bene per il Paese».

Renzi ha appena terminato un libro che uscirà per Piemme tra due settimane: si chiamerà “Contro-Corrente” e racconterà cosa è accaduto nei giorni in cui è stato artefice della caduta del governo Conte 2. «Quando ho sentito Conte dire che lui ha lavorato per il governo Draghi non sapevo se ridere o piangere», commenta. «Andrà a finire che i sostenitori del Conte Ter eravamo solo io e Ciampolillo. Gli altri sono già diventati tutti per Draghi. Evidentemente le espressioni “o Conte o le elezioni” che mi sembrava di leggere nei documenti Pd e Cinque Stelle erano allucinazioni».

Ora, nei nuovi equilibri che si verranno a creare, Renzi si dice disponibile a sostenere il ddl Zan. «Sui diritti una certa sinistra gode nel fare i convegni e poi farsi bocciare le leggi in aula. È andata così sui Dico, sui Pacs e su tutto il resto. Poi siamo arrivati noi e abbiamo fatto le Unioni Civili», dice. «Perché per fare passi avanti sui diritti occorre il dialogo, non la clava. Ormai siamo alle strette in Senato. Noi ci siamo, pronti a fare la nostra parte. Se si va a scrutinio segreto la legge secondo me rischia. Forse conviene a tutti quantomeno andare a vedere le carte. Il Pd deve decidere se andare alla conta rischiando di affossare le legge o tentare un accordo, Salvini deve decidere se emulare Orban o tentare un accordo. In questa fase della mia vita ormai sono più zen che Zan: mi auguro che prevalga il buon senso, il dialogo, i diritti. E nel mio piccolo do una mano in questa direzione»