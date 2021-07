Conte e Grillo se le stanno dando di santa ragione. Si inventeranno una fragile tregua e poi ripartiranno a litigare. Spero che chi fino a qualche settimana fa ci spiegava che i Cinque Stelle erano il futuro e che Conte era il riferimento del mondo progressista possa quantomeno smettere di fare certe affermazioni: non dico chiederci scusa e darci ragione, questo sarebbe impossibile. Mi accontenterei di vedere chi ha fatto la morale in questi mesi riconoscere, semplicemente, di avere sbagliato tattica e strategia. Lo slogan “o Conte o niente” ce lo ricordiamo? perché solo chi sa usare la sintesi ha effettivamente e sostanzialmente una preparazione superiore.E! In ogni loro sunto riescono a collegare e approfondire pensieri che altre persone avrebbero bisogno delle vignette. E comunque il gatto e la volpe stanno in società (oppure stavano?) e su questi argomenti! Leggo commenti scritti dagli autori di Zelig: inconsolabili vedovelle e orfanelli dell’avogado del bobolo e dell’astronauta ligure.

Forza, Matteo!

Gente di GRULLANCI fare politica significa pensare al paese al nostro paese. .NOI DI ITALIA VIVA CON IL 2% SOGHIGNATE VOI. Pensiamo a risolvere qualche problemuccio della gente (dalla sanità alla disoccupazione passando per l’ istruzione e le disuguaglianze).

Almeno così, forse, avremo la sicurezza di impegnare bene il nostro tempo. Non penso sia in alcun modo remunerativo darvi ragione in momenti (postbellici!) come questo. Ora noi volgiamo gli occhi e i sensi in altre direzioni; ne gioverà molto per il consenso di IV e anche tanto altro. E per dirla come dalle mie parti: suvvia! Ourevoiu!

Volevano il CAMBIAMENTO…… hanno cambiato solo i loro CONTI CORRENTI. ….e non è una battuta !

