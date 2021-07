Ecco perché il cashback ha fallito.

Draghi lo ha sospeso perché a fronte di esborsi di rilievo per l’erario, occorre valutare l’effettiva capacità di incidere sul recupero dell’evasione.

Insieme al blocco dei licenziamenti, Mario Draghi si è trovato a gestire un’altra eredità del Conte 2: che fare del Cashback di Stato e della cosiddetta Lotteria degli scontrini? Sono misure adottate per la promozione di un più diffuso utilizzo degli strumenti di pagamento tracciabili, attraverso il riconoscimento ai consumatori di un rimborso e/o della possibilità di percepire premi in denaro con la partecipazione a una lotteria, nel caso di spese effettuate con strumenti elettronici di pagamento.

Tali iniziative hanno richiesto esborsi di rilievo per l’erario. Ecco perché il premier ha ritenuto di sospendere – nonostante qualche nostalgia nel governo – l’operazione in vista di una attenta valutazione della effettiva capacità di incidere sul recupero del fenomeno evasivo. Il beneficio per i conti pubblici dipende, infatti, dall’emersione di maggiori ricavi dalle aziende interessate alla misura. È poi necessaria altresì una verifica sull’utilizzo del credito di imposta pari al 30 % a favore degli esercenti le attività di impresa, arte o professione per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici o comunque tracciabili. In parole povere, il solito confronto dal ‘’dare’’ e ‘’l’avere’’ per accertare se il ‘’gioco vale la candela’’.

Come funziona il meccanismo? L’incentivo consiste nella previsione di un rimborso in denaro a favore delle persone fisiche maggiorenni residenti che, al di fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi. Nella legge di bilancio era prevista una copertura finanziaria, con un fondo di 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022, integrato dalle maggiori entrate derivanti dall’emersione di base imponibile conseguente all’applicazione della predetta misura. Questo fondo è stato tuttavia utilizzato con il decreto Rilancio per far fronte alle misure urgenti di sostegno dell’economia.

Successivamente, con altro provvedimento, lo stanziamento relativo al 2021 è stato determinato in 1,7 miliardi. Della questione si è occupata anche la Corte dei Conti nel Rapporto di coordinamento della finanza pubblica 2021 (RCFP). Il Rapporto ha preso in esame i risultati della fase sperimentale dall’8 al 31 dicembre per la quale era prevista l’effettuazione di almeno 10 pagamenti con strumenti elettronici per ottenere un rimborso del 10 per cento di quanto speso e fino ad un massimo di 150 euro. Nella fase a regime, escluso il periodo sperimentale, di un anno e mezzo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022, l’operazione è articolata in tre periodi semestrali. Al termine di ogni periodo si può ottenere un rimborso in denaro basato sugli acquisti effettuati con strumenti di pagamento elettronici.

Dal programma – è noto – sono esclusi gli acquisti effettuati on-line, gli acquisti effettuati fuori dal territorio dello Stato, gli acquisti con addebito diretto su conto corrente, gli acquisti presso gli operatori non convenzionati. Sono disciplinate due tipologie di rimborso che non interessando ai fini di questo articolo, anche in conseguenza della sospensione disposta dal governo. Nella fase sperimentale (nel mese di dicembre 2020) il numero di transazioni rilevate è ammontato a 63,6 milioni, gli utenti interessati a 4,6 milioni , il 70% dei quali ha effettuato 10 e più transazioni, per un ‘’transato’’ complessivo di quasi 3 miliardi (il 57% per spese tra 10 e 50 euro). Per quanto riguarda il primo semestre dell’anno in corso, il numero di transazioni rilevate al 30 aprile è pari a circa 454,6 milioni, gli utenti interessati sono circa 7,5 milioni dei quali circa 4 milioni, il 50% circa, ha effettuato 50 e più transazioni raggiungendo così l’obiettivo previsto per l’erogazione del rimborso.

Per quanto attiene alla distribuzione delle transazioni per fascia di importo si vedano i dati nella tabella che segue:

CASHBACK – DISTRIBUZIONE DELLE TRANSAZIONI PER FASCIA D’IMPORTO Fascia importo Numero transazioni Transazioni (%) Transato Transato (%) 0 e 5 € 64.394.945 14,2 174.651.318 1,1 5 e 10 € 65.350.180 14,4 504.429.649 3,1 10 e 25 € 141.864.059 31,2 2.417.835.680 14,8 25 e 50 € 99.602.327 21,9 3.564.437.458 21,9 50 e 75 € 37.924.740 8,3 2.314.628.621 14,2 75 e 100 € 17.200.691 3,8 1.495.587.018 9,2 100 e 200 € 20.459.413 4,5 2.782.275.832 17,1 200 e 300 € 4.043.073 0,9 984.308.016 6,0 Maggiore 300€ 3.742.107 0,8 2.061.506.990 12,6 Totale 454.581.535 100,0 16.299.660.582 100,0

Le ragioni dell’insuccesso si devono rinvenire nell’ancora insufficiente propensione degli operatori e dei consumatori a ricevere ed effettuare pagamenti elettronici. Un ulteriore ostacolo è certamente costituito dalla complessità delle operazioni necessarie per la partecipazione alla Lotteria, che presuppongono l’uso di uno strumento di pagamento elettronico (carta di debito e di credito, carte prepagate, carte e app. connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata, ecc.), l’esibizione e scansione del codice lotteria, con frequente intralcio delle ordinarie attività commerciali.

La corte dei Conti poi avanza alcune proposte operative che potrebbero facilitare l’utilizzo del cashback. Dai dati finora disponibili emerge – secondo il Rapporto – lo scarso successo dell’iniziativa, poco diffusa tra gli operatori di medio-piccola dimensione economica e probabilmente poco apprezzata dai consumatori. In sostanza la risposta relativamente positiva è venuta unicamente dalle operazioni effettuate presso le imprese di maggiori dimensioni. Peraltro, su 1.169mila esercenti censiti, solo il 22% ha trasmesso i dati delle transazioni.

