Di democratico nel M5S c’è sempre stata solo una recitazione ipocrita. In realtà il comico imbonitore e venditore di pentolame ha garantito ad una massa di nullità l’accesso ai palazzi del potere. Questo implicava il credere-obbedire-combattere per il ciarlatano di successo, seguendone le sue giravolte, i suoi sputazzoni, le sue esternazioni ridicole, il tutto in cambio dell’accesso nei sacri palazzi del Potere, assolutamente irraggiungibili per la schiumazza di disperati che ha creduto nel geniale fankaxxista genovese. E’ RIDICOLA la pretesa di tanti MIRACOLATI, che ora si sentono STATISTI e che pretenderebbero di camminare con le loro gambe, finendo per inginocchiarsi davanti a qualche capobanda della CASTA per implorare una permanenza nella guazza del Potere. E’ ridicolo anche il BisConte, uomo per tutte le stagioni, che vorrebbe utilizzare questa massa di disperati per lanciarsi stabilmente nell’agone “politico”, senza avere alcun programma condiviso. L’unica giustificazione di questo squallido spettacolo è che COSI’ FAN TUTTI, a destra, a sinistra, al centro, sopra e sotto. Il mondo dei peones affamati non conosce differenze.

M5s, la mossa di Grillo: "Sospeso il voto sul direttivo". E nomina 7 eletti per modificare lo statuto di Conte. "Agire in tempi brevissimi"

