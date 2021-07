Piu ‘ ed esplicito e chiaro di cosi’ chi vuol capire capisca.

Ormai Travaglio è come impazzito. Mi domando come fa ad essere ancora il direttore di questo giornale. Ma gli azionisti di questo quotidiano non si rendono conto delle stupidaggini e delle favole che questo pseudo direttore dice e pubblica. A meno che il maggiore azionista sia proprio lui e quindi in questo caso bisogna compatirlo

Serve partire da quello che sta accadendo al M5S, non per occuparci delle loro questioni interne, che interessano pochi, ma per capire chi li ha portati a deflagare e le implicazioni che sicuramente ricadranno sul Partito Democratico.

“Conte non ha visione politica, nè capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, nè capacità di innovazione”. Con queste parole Grillo ha urlato che il re è nudo. Una doccia fredda che si è abattuta, non solo sul movimento, ma ha costretto Letta e il PD a rivedere prospettive e strategie. Ora anche i più riluttanti dei Dem, hanno preso atto che i pentagrillini sono un magma informe, senza capo ne coda, che si muove maldestramente, cambiando continuamente direzione. I riformisti tipo Marcucci, Guerini ed altri spingono per aprire all’area del centrosinistra, abbandonando al loro destino Conte e i suoi seguaci. Zingaretti prima e Letta dopo, hanno commesso l’errore grave di ritenere l’ex PdC il “punto di riferimento dei progressisti”, ora dopo che chi lo aveva incoronato, con parole aspre, lo ha disarcionato è difficile, anzi impossibile, ritenere che Conte possa guidare la coalizione M5S-PD-LeU, anche perchè nessuno ha pensato di predisporre il Piano “B”. Quel “Non ne valeva la pena” indirizzato a Renzi, colpevole di aver aperto in solitaria una crisi al buio, in questi mesi si è trasformato in “eccome se ne valeva la pena”. Il gradimento di Draghi sale al 71% e scende quello del suo predecessore, perchè gli italiani hanno toccato con mano il cambiamento di marcia. Dicevano che il Governo era in continuità con quello precedente, invece ha dispieghiato tutta la sua forza nel verso della discontinuità. Via Arcuri e dentro Figliuolo, via Casalinio e una nuova comunicazione istituzionale, via Bonafede dentro la Cartabia, ecc. ecc. Ora siamo tutti più tranquilli, è cambiato il conducente, che ha imboccato la strada giusta. Ad uno ad uno sono caduti tutti i provvedimenti e le scelte del precedente Governo, le nomine sono autorevoli e incontestabili, una visione che ritorna nel campo de’europeismo e dell’atlantismo. Le parole di Ursula von der Leyen, “Il Piano consentirà di fare l’Italia il motore della crescita in Europa”, ci rende pieni di orgoglio e pone il Paese al centro del dibattito europeo. Tutto ciò è stato reso possibile da un piccolo gruppo di visionari, che avuto il coraggio di porre fine al Governo dei cialtroni, che ci stava portando nel baratro. Le vedove di Conte continuano con le invettive contro Italia Viva e Matteo Renzi, non hanno altro da dire se non “avete il 2%”, ma se dietro c’è la capacità di avere una visione e di fare politica senza badare ai consensi e ai like sui social, i 2% basta e avanza. Un grazie di cuore a Matteo Renzi.

